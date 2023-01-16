شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر تعرض الحامل للاكتئاب خلال فترة الحمل.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دراسة حديثة في مجلة The Journal of Advanced Nursing والتي شملت نساء حوامل ذات البشرة السوداء من ولايات أمريكية متعددة ، ارتبط الشعور بالضيق من تجارب العنصرية في الأسابيع الـ 12 السابقة للولادة بارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل، ونشر هذه الدراسة موقع “medicalxpress-”.

وفي الدراسة التي حللت أسئلة الاستطلاع التي أجاب عنها 7328 امرأة ، أفاد 11.4٪ من المستجيبين بأنهم شعروا بالضيق بسبب تجارب العنصرية ، و 11.4٪ أفادوا بأنهم عانوا من الاكتئاب أثناء الحمل.

و بعد التكيف مع العوامل المربكة ، كان لدى المجيبين الذين أبلغوا عن شعورهم بالضيق بسبب تجربة العنصرية احتمالات أعلى مرتين للإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل مقارنة بالمستجيبين الذين لم يبلغوا عن شعورهم بالضيق بسبب تجربة العنصرية.

وكتب المؤلفون نتائج هذه الدراسة حيث أكدوا أن تعزز النتائج التي توصلنا إليها أهمية رعاية الأمومة المحترمة ، بالنظر إلى آثار الصحة العقلية لتجارب العنصرية خلال فترة ما حول الولادة، فالعنصرية هي أحد المحددات الهيكلية القوية للصحة ذات الجذور في نظام الاضطهاد التاريخي الذي لا يزال قائماً حتى اليوم في ممارسات وسياسات الرعاية الصحية، ومقدمو الرعاية الصحية في فترة ما حول الولادة ، بالتعاون مع الصحة العامة والتخصصات الصحية الأخرى ، في وضع مثالي للتصدي لأوجه اللامساواة في الأمهات، وصحة الطفل المتجذرة في العنصرية.