نحت الجسم غير الجراحي بعد فقدان الوزن: كل ما تحتاجين الى معرفته

بيروت - نادين محمد - كل جسم مثالي، وهذا ليس للنقاش. في عالم وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم تذكيرنا باستمرار بأن أجسادنا ليست جيدة بما فيه الكفاية، من المهم أن نفهم أن أجسامنا جميلة وقد أوصلتنا إلى هذه النقطة. ومع ذلك، فلا عيب أيضًا في الرغبة في تجربة شيء جديد.

يمكن أن يشير تحديد شكل الجسم إلى أي إجراء يتم إجراؤه بهدف إعادة تشكيل اللياقة البدنية أو صقلها. بدءًا من تحديد العضلات، واستهداف الجيوب غير المرغوب فيها من الدهون، أو شد الجلد المترهل - يمكن أن يشير تحديد الجسم إلى علاجات جراحية أو قليلة التوغل أو غير جراحية تمامًا.

أدناه، نقوم بتفصيل كل شيء يجب معرفته قبل تحديد موعد أول جلسة نحت للجسم بعد فقدان الوزن.



يتم استخدام نحت الجسم، للمساعدة في التخلص من الدهون وشد الجلد وتشكيل مناطق الجسم. هناك إجراءات مختلفة يمكن استخدامها لتحقيق نحت الجسم، بدءًا من الخيارات غير الجراحية مثل TruSculpt و SculpSure و Emsculpt و CoolSculpting ، إلى الخيارات الجراحية بما في ذلك الثنيات والشد وشفط الدهون. توفر الخيارات الجراحية عادةً نتائج أكثر وضوحًا، ولكنها أيضًا تنطوي على مخاطر أكبر.

الذراعان

تحديد محيط الذراع، المعروف أيضًا باسم شد الذراع، يستهدف عادةً ما يمكن تعريفه على أنه منطقة مترهلة في الذراع. الهدف النهائي هو الحصول على ذراع مشدودة ومتناسقة المظهر واستعادة التحديد. قد يختار جراحو التجميل استخدام شفط الدهون، ولكن هناك خيارات غير جراحية للمساعدة مؤقتًا في تحقيق نتائج مماثلة. على الرغم من إحراز تقدم كبير في ما يمكن تحقيقه من خلال الإجراءات غير الجراحية وطفيفة التوغل، إلا أنها لن تكون أبدًا بديلاً عن النتائج الجراحية.

البطن والجوانب



الخاصرة هي طريقة بسيطة للإشارة إلى جانب البطن. عادةً ما يكون كل من منطقة البطن والجناح أكثر عرضة لتراكم الدهون، مما يجعلها منطقة اهتمام أكثر شيوعًا بالنسبة للكثيرين. يميل القسم الأوسط إلى أن يكون مصدر القلق الأكثر شيوعًا بين مجموعة واسعة من مرضى نحت الجسم، هذا يرجع إلى مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك خسائر الحمل والجلد الزائد بعد فقدان الوزن بشكل كبير والجيوب العنيدة من الدهون التي تتراكم غالبًا في الخواصر أو أسفل البطن.

الأرداف والفخذين



النساء أكثر عرضة من الرجال لتحمل وزن الجسم في الجزء السفلي من الجسم ، بما في ذلك الأرداف والفخذين. لذلك ليس من المستغرب أن الأرداف والفخذين والوركين غالبًا ما تكون مناطق مستهدفة لنحت الجسم. يوصى بـ CoolSculpting لاستهداف هذه المناطق المزعجة. من المهم ملاحظة أن CoolSculpting مخصص لتقليل الدهون وليس فقدان الوزن. لذلك، فإن المرشحين المثاليين لهذا العلاج هم أولئك الذين يقتربون من وزن هدفهم ولديهم دهون عنيدة. غالبًا ما يختار العملاء تقنية CoolSculpting لأنه خيار غير جراحي لعلاج الدهون غير المرغوب فيها. إنه خيار رائع للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من الدهون العنيدة التي لم يتمكنوا من تقليلها من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة فقط.

فوائد نحت الجسم بعد فقدان الوزن



فوائد نحت الجسم تجميلية بحتة، لكنها صالحة رغم ذلك. بالنسبة لبعض المرضى الذين قد يشعرون بأنهم وصلوا إلى مرحلة الثبات في تحقيق أهدافهم الجسدية، يمكن أن يساعد نحت الجسم في توفير دفعة لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

الكثير من الأطباء مع خيار غير جراحي مثل CoolSculpting، فإن الفوائد الإضافية هي الفعالية مع القليل من التعب. العلاج جيد التحمل بشكل عام، مما يجعله خيارًا آمنًا لنحت الجسم.

كيفية التحضير لنحت الجسم



بالنسبة إلى نحت الجسم غير الجراحي، مثل CoolSculpting إن أفضل طريقة للتحضير هي البدء في العمل نحو وزنك المثالي من خلال اتباع نظام غذائي قديم وممارسة الرياضة. كما هو الحال مع أي علاج لنحت الجسم، بما في ذلك الخيارات الجراحية، يجب أن يكون المرضى قد اقتربو من الوزن المستهدف قدر الإمكان للحصول على أفضل النتائج. إجراءات نحت الجسم ليست بديلاً عن نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة - خاصة وأن هذه العادات الصحية ضرورية للحفاظ على النتائج. من الأهمية بمكان أن يقلع المرضى عن التدخين لمدة ستة أسابيع على الأقل قبل ذلك.

ماذا تتوقعين خلال عمليات نحت الجسم

بالنسبة لإجراءات نحت الجسم غير الجراحية، تكونين مستيقظة وبالتالي في حالة تأهب أثناء العملية. إن CoolSculpting جيد التحمل. يمكنك أن تتوقعي أن تشعري بشفط لطيف عند وضع أداة التثبيت وإحساس بالبرودة التدريجي بمجرد تفعيلها. يصف البعض الإحساس الأولي بالبرودة على أنه وضع مكعب ثلج على الجلد، والذي يؤدي في النهاية إلى تخدير بعد خمس دقائق. بمجرد اكتمال العلاج يتم تدليك المنطقة لبضع دقائق. يمكن أن يشعر التدليك بالألم ولكنه يتلاشى بسرعة.

أثناء علاجات Evolve Tite ، ستشعرين بالدفء الذي قد يصفه البعض بأنه شعور مشابه لضمادة التدفئة أو التدليك بالحجر الساخن. تستخدم علاجات Evolve Tone التحفيز الكهربائي للعضلات لتشعر وكأنها تقلصات عضلية لا إرادية قوية، ولكن يمكن تعديل مستوى الشدة وفقًا لتحمل كل مريض وتفضيلاته، حتى في منتصف العلاج. يحتوي نظام Evolve على زر اتصال يسمح لك بإيقاف العلاج مؤقتًا وجعل الموظفين يقومون بإجراء التعديلات إذا رغبت في ذلك.

في بعض الأحيان، يمكن الخلط بين CoolSculpting و SculpSure ، وهو علاج آخر غير جراحي لنحت الجسم. بدلاً من تبريد الخلايا الدهنية، يستخدم SculpSure الحرارة من ليزر طول موجة 1060 نانومتر لتدمير الخلايا الدهنية دون إصابة الجلد.

الآثار الجانبية المحتملة



احمرار

تورم

كدمات

فرط تصبغ

وجع

خدر

وخز في المنطقة المعالجة

تلف ملمس الجلد

تشنجات عضلية قصيرة المدى

الآثار الجانبية نادرة وعادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تحدث ردود فعل سلبية، خاصة إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح أو إذا كان المرضى لا يمتثلون لتعليمات الرعاية قبل وبعد الرعاية.."

مصدر الصور :موقع pexels

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