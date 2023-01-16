التغذية الصحيحة لمرضى النقرس

بيروت - نادين محمد - النقرس نوع من التهاب المفاصل، يرافقه ألم مفاجىء وتورم نتيجة ارتفاع معدل حمض اليوريك Uric acid في الدم الذي ينتج عند تكسير الجسم لمادة كيميائية تدعى بيورين Purine، ينتجها الجسم بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى تكون وترسب بلورات منه داخل المفصل وحوله. بعض الحالات من الإصابة بالنقرس تؤثر على إبهامي القدم، في حين أن أخرى تؤثر على الأصابع، المعصمين، الركبتين والكعبين.

بعض المصابين بداء النقرس يعانون من هذه العوارض التي تعرف بهجمات النقرس والتي عادة ما تحدث في ساعات الليل وتستمر من 3 إلى 10 أيام، لفقدان أجسامهم القدرة على إزالة الفائض من حمض اليوريك بكفاءة، ما يتيح تراكمه في المفاصل. وهذا يعود إلى سببين، إما الوراثة أو النظام الغذائي، ما يستدعي اتباع نظام آخر خاص، يساهم في عزل حمض اليوريك في البول.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الغذائي ليس علاجاً، فهو يقلل من مستويات حمض اليوريك في الدم ومن حدوث نوبات النقرس مجدداً، كما يبطئ من تقدم مرض تلف المفاصل، وبالتالي مريض النقرس بحاجة إلى دواء يحدده الطبيب.

ما هو النظام الغذائي الخاص بمرضى النقرس؟ ما هي الأطعمة المسموح تناولها وما التي يجب تجنبها؟ الإجابة في السطور التالية...

الأطعمة المسموح بها لمرضى النقرس



• الفواكه بمختلف أنواعها مفيدة لمرضى النقرس، وتحديداً منها الكرز الذي أثبتت العديد من الدراسات أنه يساهم في انخفاض مخاطر الإصابة بنوبات النقرس، من خلال قدرته على خفض خفض مستويات حمض اليوريك والتخفيف من التهاب المفاصل.

• العصائر الطبيعية، كعصير الليمون، عصير الكرفس، منقوع الجرجير، الكركديه والزنجبيل.

• الشاي الأسود والأخضر، كذلك القهوة ما لم يكن المريض يعاني من حالات طبية أخرى. ينصح باستشارة الطبيب لتحديد الكمية المسموح بتناولها.

• المكسرات والبذور.

• الحبوب الكاملة، كالشوفان، الأرز البني والشعير.

• مختلف أنواع الخضار مفيد لمرضى السكري، كالخضراوات ذات الأوراق الداكنة، البطاطس، البازلاء، الفطر والباذنجان. في إشارة إلى أن بعض الأنواع من الخضار وبحسب أحدث الدراسات تحتوي على نسب عالية من البيورين، غير أنها لا تسبب هجمات النقرس، كالقرنبيط، السبانخ، الفطر، الهليون... لكن ينصح بتناولها باعتدال.

• البقوليات، كالعدس، الفول، فول الصويا والتوفو.

• منتجات الألبان، خاصة منها القليلة الدسم.

• البيض وإنما باعتدال. ينصح بتناول عصير الفاكهة الغني بفيتامين C والإكثار من شرب الماء بعد تناول الوجبات التي تحتوي على البيض.

• الزيوت النباتية، مثل، زيت الكانولا، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيت الأفوكادو...

• جميع أنواع الأعشاب والتوابل.

الأطعمة غير المسموح بها لمرضى النقرس



بعض الأطعمة من شأنها أن ترفع من فرص نوبات النقرس، من خلال زيادة مستويات حمض اليوريك الذي يعرف أيضاً بحمض البول، إذ إن هذه الأطعمة العالية البيورين تسمح بتراكم حمض اليوريك في المفاصل ومحيطها، كما أن الأصناف الغنية بالفركتوز Fructose تزيد من خطر الإصابة بهجمات النقرس، حتى وإن كانت ليست غنية بالبيورين.

الأطعمة التي لا يسمح لمرضى النقرس بتناولها:



• اللحوم، مثل لحم العجل، الغزال، البقر، الضأن، الغزلان والأرانب.

• لحوم الديك الرومي والأوز .

• أعضاء الحيوانات بكافة أنواعها، مثل الكبد، الكلى، المخ، البنكرياس وغيرها.

• المأكولات البحرية، مثل سمك التونا، المكاريل، الرنجة، السردين، السلمون المرقط،

• الأنشوجة، سرطان البحر، الروبيان.

• مستخلصات اللحوم، مثل مكعبات المرق والشوربة الجاهزة.

• منتجات الخميرة، كالخميرة الغذائية، خميرة ومكملات الخميرة الأخرى.

• عصائر الفاكهة المحلاة والمشروبات الغازية.

• السكريات المضافة، كالعسل وشراب الذرة الذي يحتوي على الفركتوز بكميات كبيرة.

• الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، الكعك والبسكويت.

• إلى ذلك، التمر من الأصناف التي ينصح مرضى النقرس بتجنبها، لأنه يحتوي على نسب عالية من الفركتوز.

هذا وينصح الأطباء مرضى النقرس بعدم تناول كميات كبيرة من الطعام أو الوجبات الدسمة في ساعات الليل المتأخرة، أو تلك الغنية بالبروتينات، إذ يفضل ألا تزيد كمية البروتين عن 80 غراماً في اليوم.

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