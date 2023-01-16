شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم عند تناول الكثير من الفاكهة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كانت تعانى من السمنة المفرطة أو داء السكري أو مرضى القلب أو حتى الأشخاص الأصحاء، السكر لا يُنظر إليه أبدًا على أنه خيار صحي لأي شخص.

تحتوي الفواكه على السكر ، لكنه الفركتوز- وهو سكر طبيعي أكثر أمانًا في أي يوم من النوع الذي يستهلكه الناس عادة بشكل يومي، ومع ذلك، فكما أن الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية أمر سيء، فإن الإفراط في تناول الطعام الصحي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

الآثار الجانبية لتناول الكثير من الفاكهة

تحتوي بعض الفواكه على نسبة منخفضة من السكر في حين أن هناك أنواعًا أخرى تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي يمكن أن تكون ضارة بالصحة، في حالة مرضى السكري، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الفاكهة إلى زيادة مستويات السكر في الدم بشكل كبير، بينما في حالة الأشخاص الأصحاء، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الفاكهة إلى زيادة الوزن وحتى بدانة.

من ناحية أخرى، فإن الفواكه مثل التفاح أو التوت مع محتواها من الألياف وفيتامين سي توفر الترطيب الطبيعي، ولكن من ناحية أخرى، فإن تناولها بكثرة أو محاولة استبدالها بمجموعات غذائية أخرى يمكن أن يضر أكثر مما ينفع المرء، تناول المزيد من السكر والكربوهيدرات بدلاً من الدهون والبروتينات، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية والعديد من المشاكل الصحية الأخرى على المدى الطويل.

باختصار، من المعروف أن الإفراط في تناول الفاكهة يؤدي إلى الآثار الجانبية التالية وفقا لموقع " healthsite":

ارتفاع مستويات السكر في الدم

زيادة الوزن

بدانة

خطر داء السكري من النوع 2

نقص غذائي

ضيق في الجهاز الهضمي

الغازات والانتفاخ

متلازمة القولون العصبي (IBS)

كم من الفاكهة تأكل بأمان في اليوم؟

وفقًا لخبراء التغذية والنظام الغذائي ، من الناحية المثالية ، يجب على المرء أن يلتزم فقط بأربع إلى خمس حصص من الفاكهة في اليوم وهذا أيضًا في الجانب العلوي. صحيًا أو غير صحي ، على أي حال ، الاعتدال هو مفتاح الأكل الصحي والبقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض. إلى جانب الفاكهة ، يُنصح بتناول الكثير من الخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات النباتية واللحوم الخالية من الدهون.