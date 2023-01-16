شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يساعد الفول السودانى المسلوق فى علاج حساسية الفول السودانى؟ والان مع تفاصيل الخبر
فابالنسبة للتجربة، خضع 70 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا يعانون من الحساسية تجاه الفول السوداني، وتلقواه مسلوق لمدة 12 ساعة لمدة 12 أسبوعًا ، وكان تقسيم الوجبات كالتالي، الفول السوداني المسلوق لمدة ساعتين لمدة 20 أسبوعًا ، وفولًا سودانيًا محمصًا لمدة 20 أسبوعًا ، للحصول على جرعة صيانة مستهدفة من 12 حبة فول سوداني محمص يوميًا.
وأصبح ستة وخمسون من أصل 70 أي (80٪) من المشاركين غير حساسين للفول السوداني، و تم الإبلاغ عن الأحداث الضائرة المتعلقة بالعلاج في 43 (61 ٪) من المشاركين ، انسحب 3 منهم من التجربة.
وكتب المؤلفون "يمثل العلاج المناعي الفموي باستخدام مغلي متبوعًا بفول سوداني محمص نهجًا عمليًا يبدو فعالًا في إحداث إزالة التحسس ويرتبط بملف أمان ملائم”.