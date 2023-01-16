شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أعراض انقطاع الطمث قد تظهر قبل الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يكون الانتقال إلى سن اليأس مصحوبًا بعدد من الأعراض التي يمكن أن تؤثر على حياة المرأة بشكل عام ، ومن هذه الأعراض الهبات الساخنة واضطرابات النوم والاكتئاب.

و تشير دراسة جديدة إلى أن النساء قد يعانين بالفعل من بعض الأعراض قبل عدة سنوات من انقطاع الطمث ، خلال المرحلة الإنجابية المتأخرة، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress-”.

وبحلول عام 2025 ، سيكون ما يقدر بنحو 1.1 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ومع ذلك ، من المرجح أن يكون عدد النساء اللائي يعانين من أعراض تشبه أعراض انقطاع الطمث أعلى بكثير بسبب وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن النساء في المرحلة الإنجابية المتأخرة يعانين من أعراض متعددة غالبًا ما ترتبط بانقطاع الطمث قبل الموعد المحدد للانقطاع الطمث.

دراسة جديدة شارك فيها أكثر من 350 مستجيبًا يتحدثون الإسبانية هي أحدث دراسة لتوثيق تأثير التغيرات الفسيولوجية والنفسية الاجتماعية التي تؤثر على النساء في 4 إلى 10 سنوات التي تسبق الدورة الشهرية الأخيرة.

وتتميز المرحلة الإنجابية المتأخرة للمرأة بانخفاض عدد الجريبات الغارية والتغيرات الطفيفة في طول الدورة الشهرية ومدتها وتدفقها، وعادة ما يشير إلى الوقت الذي تبدأ فيه الخصوبة في الانخفاض وتبدأ أنماط الهرمونات في التغير.

وسعت هذه الدراسة إلى توصيف ومقارنة الأعراض التي أبلغت عنها النساء الناطقات بالإسبانية في جميع أنحاء العالم خلال المرحلة الإنجابية المتأخرة وانتقال انقطاع الطمث.

وحددت الدراسة الجديدة نسبة مماثلة من النساء في المرحلة الإنجابية المتأخرة وفترة الانتقال لانقطاع الطمث أبلغن عن 8 من 18 عرضًا شائعًا لانقطاع الطمث .

ومن بين النتائج الأخرى ، كان لدى النساء في المرحلة الإنجابية المتأخرة احتمالات أقل من آلام العضلات والعظام ، واحتمالات أقل من الاهتمام بالجنس.

و لكن كلا المجموعتين أبلغتا عن تدخل مماثل في العلاقات الشخصية ونوعية الحياة بشكل عام. هناك حاجة إلى تحليلات إضافية لتقييم كيفية تأثير التغييرات المرتبطة بالشيخوخة الإنجابية على نوعية الحياة.

وتم نشر نتائج الدراسة في مقال "تجربة الأعراض خلال المرحلة الإنجابية المتأخرة مقابل الانتقال إلى سن اليأس في استطلاع" النساء اللواتي يعشن بشكل أفضل "باللغة الإسبانية.