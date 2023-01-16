شكرا لقرائتكم خبر عن المضادات الحيوية بانتظام تسبب تقرحات والتهابات فى الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام المضادات الحيوية قد يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات الأمعاء (مرض كرون والتهاب القولون التقرحي) لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، وفقًا لدراسة نُشرت على الإنترنت في مجلة "Gut".

حسب موقع " timesnownews " يبدو أن الخطر تراكمي وأكبر من 1-2 سنوات بعد الاستخدام ولهؤلاء المضادات الحيوية التي تستهدف التهابات الأمعاء، تشير النتائج.

تشير الدلائل المتزايدة إلى أن العوامل البيئية من المحتمل أن تكون متورطة في تطور مرض التهاب الأمعاء، وعلى الصعيد العالمي ، يعاني ما يقرب من 7 ملايين شخص من هذه الحالة ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العقد المقبل ، كما يقول الباحثون.

أحد العوامل المرتبطة بمخاطر مرض التهاب الأمعاء لدى الشباب هو استخدام المضادات الحيوية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الارتباط قد ينطبق أيضًا على كبار السن.

لاستكشاف هذا الأمر بشكل أكبر، اعتمد الباحثون على البيانات الطبية الوطنية من عام 2000 إلى عام 2018 للمواطنين الدنماركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام وما فوق والذين لم يتم تشخيص إصابتهم بمرض التهاب الأمعاء.

لقد أرادوا تحديدًا معرفة ما إذا كان توقيت وجرعة المضاد الحيوي قد يكون مهمًا لتطوير مرض التهاب الأمعاء ، وما إذا كان هذا يختلف باختلاف نوع IBD والمضاد الحيوي.

تم تضمين أكثر من 6.1 مليون شخص في الدراسة ، أكثر من نصفهم بقليل من الإناث. في المجموع ، تم وصف 5.5 مليون (91 %) دورة واحدة على الأقل من المضادات الحيوية بين عامي 2000 و 2018.

خلال هذه الفترة ، تم تشخيص حوالي 36،017 حالة جديدة من التهاب القولون التقرحي و 16،881 حالة جديدة من مرض كرون.

بشكل عام، مقارنة بعدم استخدام المضادات الحيوية، ارتبط استخدام هذه الأدوية بزيادة خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، بغض النظر عن العمر، لكن التقدم في السن كان مرتبطا بأعلى درجات الخطورة.

كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 40 عامًا أكثر عرضة بنسبة 28 في المائة للإصابة بمرض التهاب الأمعاء، كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا أكثر احتمالًا بنسبة 48% للقيام بذلك، في حين أن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 47 في المائة للقيام بذلك.

كانت المخاطر أعلى قليلاً بالنسبة لمرض كرون مما كانت عليه بالنسبة لالتهاب القولون التقرحي: 40 % بين 10-40 سنة ؛ 62 % بين 40-60 سنة ؛ و 51 % بين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

يبدو أن المخاطر تراكمية، حيث أضافت كل دورة لاحقة 11 % و 15 % و 14 % من المخاطر المتزايدة، وفقًا للفئة العمرية.

لوحظت أعلى نسبة خطر على الإطلاق بين أولئك الذين وصفت لهم 5 جرعات أو أكثر من المضادات الحيوية: 69 % تزداد الخطورة لمن تتراوح أعمارهم بين 10 و 40 سنة ؛ مضاعفة الخطر بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا ؛ و 95 % من المخاطر المتزايدة لمن هم فوق الستينيات.

يبدو أن التوقيت أيضًا مؤثر ، حيث تحدث أعلى مخاطر للإصابة بمرض التهاب الأمعاء بعد 1-2 سنوات من التعرض للمضادات الحيوية ، مع كل سنة لاحقة بعد ذلك مرتبطة بانخفاض في المخاطر.

على وجه التحديد ، كان خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 40 عامًا أعلى بنسبة 40 في المائة بعد 1-2 سنوات بعد تناول المضادات الحيوية مقارنة بنسبة 13 في المائة بعد 4-5 سنوات. كانت الأرقام المكافئة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-60 عامًا 66 مقابل 21 % ولأكثر من 60 عامًا 63 مقابل 22 %.

بالنسبة لنوع المضاد الحيوي ، فإن أعلى مخاطر للإصابة بمرض التهاب الأمعاء مرتبطة بانواع المضادات التي تستخدم عادة لعلاج التهابات الأمعاء، وتُعرف هذه بالمضادات الحيوية واسعة النطاق لأنها تستهدف بشكل عشوائي جميع الميكروبات ، وليس فقط تلك التي تسبب المرض.

كان Nitrofurantoin هو النوع الوحيد من المضادات الحيوية غير المرتبطة بمخاطر مرض التهاب الأمعاء في أي عمر.

هذه دراسة قائمة على الملاحظة ، وعلى هذا النحو ، لا يمكنها إثبات السبب. كما لم تكن المعلومات متاحة حول الغرض من الأدوية أو عدد المرضى الذين تناولوها بالفعل ، كما لاحظ الباحثون.

لكنهم يقترحون بعض التفسيرات البيولوجية المعقولة للنتائج ، مما يسلط الضوء على التناقص الطبيعي لكل من المرونة ونطاق الميكروبات في ميكروبيوم الأمعاء المرتبط بالشيخوخة ، والتي من المحتمل أن يركبها استخدام المضادات الحيوية.

ويضيفون: "علاوة على ذلك ، مع الدورات المتكررة للمضادات الحيوية ، يمكن أن تصبح هذه التحولات أكثر وضوحًا ، مما يحد في النهاية من تعافي الجراثيم المعوية".

قد لا يساعد الحد من وصفات المضادات الحيوية في الحد من مقاومة المضادات الحيوية فحسب، بل قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء.

وخلصوا إلى أن "الارتباط بين التعرض للمضادات الحيوية وتطور داء الأمعاء الالتهابي يؤكد أهمية الإشراف على المضادات الحيوية كإجراء للصحة العامة ويقترح أن الميكروبيوم المعدي المعوي عامل مهم في تطور مرض التهاب الأمعاء ، خاصة بين كبار السن".