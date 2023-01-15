شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة عن السارس 2 تكشف الخلايا المسببة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة المعروفة بسارس 2 والتى تعتبر أحد متغيرات كورونا يمكن أن يدخل إلى خلايا الجسم بطريقة تعتمد على البروتين المعدني، و- MMP-2 و MMP-9 - دالتون جيلاتيناز أو جيلاتيناز ب ، وهي فئة من الإنزيمات التي تنتمي إلى عائلة بروتينات الزنك- وفقا لدراسة نشرت في موقع ميديكال برس“medicalxpress.

وعلى مدار سلسلة من التجارب، اكتشف فريق البحث التابع للدكتور كوت أن فيروس السارس 2 الذى تطور وسط جائحة كورونا الطرق التي يستطيع منها الفيروس التاجي دخول الخلايا المضيفة.

وأظهرت الدراسات أن سارس SARS-CoV-2 بالإضافة إلى فيروس كوفيد 19، SARS-CoV-1 ، الفيروس ال يدخل الخلايا عبر مسارين مختلفين.

ويتضمن هذا المدخل الفيروسي البروتينات المعدنية ، وهي إنزيمات في الجسم بآلية تحفيزية تتطلب معدنًا ، مثل ذرات الزنك.

ما هي تداعيات هذا النوع من الدخول الفيروسي؟

سؤال تم طرحه ويرغب الجميع معرفه الإجابة التي أشارت له الدراسة إلى أن المتغيرات التي تنجذب نحو البروتينات المعدنية قد تسبب المزيد من الفوضى.

وأظهرت تجارب الفريق أن بعض المتغيرات تفضل بوضوح البروتينات المعدنية للتنشيط، وعلى سبيل المثال ، متغير دلتا ، وهو متغير أكثر مسبباتًا للأمراض ارتفع في عام 2021 ، يشيع استخدام البروتينات المعدنية للدخول، أما خليفته الأقل إمراضًا ، أوميكرون .

وقد يكون SARS-CoV-2 قادرًا على استخدام البروتينات ، التي تفرزها عادة بعض الخلايا المناعية المنشطة ، لإحداث المزيد من الضرر وإصابة مجموعة واسعة من الخلايا والأنسجة، كما يقول الدكتور كوت ، الأستاذ المشارك بالكلية، حاصل على كرسي البحث الكندي في علم الفيروسات الجزيئية والعلاجات المضادة للفيروسات.

ويمكن أن تلعب آلية الدخول أيضًا دورًا في تطور المرض ، ويقول الدكتور كوت إن النتائج يمكن أن يكون لها آثار في التقدم إلى المرض الشديد وبعض حالات ما بعد كورونا ، مثل المجموعة المعقدة من أعراض ما بعد العدوى المعروفة باسم "كوفيد19 الطويل".