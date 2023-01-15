التخسيس السريع برجيم الموز والشوفان 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم الموز والشوفان من الانظمة الغذائية الصحية التي يمكن ان تساعد على التخسيس السريع من دون الشعور بالحرمان. ويمكن اتباعه لمدة لا تقل عن 5 ايام على ان يتم بعد هذا اعتماد نظام غذائي صحي خال من الدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وينطوي رجيم الموز والشوفان على العديد من الفوائد الصحية إلى جانب انقاص الوزن.





قواعد الرجيم



مع تطبيق رجيم الموز والشوفان يجب تناول هذه البذور خلال وجبة واحدة او وجبتين خلال النهار. ومن المهم اضافة الموز اليها بحسب هذا البرنامج.

اليوم الاول

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الفطور. نصف كوب من بودرة الشوفان، رشة من القرفة، نصف كوب من الحليب الخالي من الدسم.

الغداء. نصف كوب من بودرة الشوفان، ثمرة موز واحدة، نصف كوب من الحليب قليل الدسم.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المشوية او المسلوقة، طبق كبير من السلطة مع نصف كوب من دقيق الشوفان.

اليوم الثاني



الفطور.

نصف كوب من بودرة الشوفان، نصف كوب من الحليب خفيف الدسم، قبضة من الكسرات النيئة، ثمرة تفاح.

الغداء. نصف كوب من بودرة الشوفان، كوب من الحليب قليل الدسم، رشة قرفة، ثمرة موز.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، كوب من الخضار المطهوة على البخار، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار.

اليوم الثالث

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الفطور. نصف كوب من دقيق الشوفان، نصف كوب من الحليب خفيف الدسم، حبتان من فاكهة موسمية.

الغداء. نصف كوب من دقيق الشوفان، كوب من الحليب قليل الدسم، ثمرة موز.

العشاء. طبق من الخضار المشوية، كوب من شوربة قليلة الدسم.

اليوم الرابع

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الفطور. نصف كوب من دقيق الشوفان، كوب من حليب قليل الدسم، ثمرة موز، قبضة من المكسرات النيئة.

الغداء. نصف كوب من دقيق الشوفان، نصف كوب من الحليب منزوع الدسم، رشة من القرفة، ثمرة موز.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، طبق من السلطة، كوب من عصير البرتقال.

اليوم الخامس





الفطور. نصف كوب من بودرة الشوفان، كوب من حليب من دون دسم مع رشة من القرفة وثمرة موز.

الغداء.نصف كوب من دقيق الشوفان، نصف كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، ثمرة موز.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من الشوربة من دون دسم.



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من المهم تطبيق رجيم الموز والشوفان بحسب هذا البرنامج علماً أن الشوفان يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

- يحمي صحة القلب والاوعية الدموية بفضل احتوائه على الكثير من مضادات الاكسدة.

- يحد من المعاناة من الامساك لأنه مصدر مهم جداً للألياف القابلة وغير القابلة للذوبان.

- يساهم في تنظيم معدل السكر في الدم ويحد من خطر الاصابة بالنوع الثاني من السكري.

- يمكن الاعتماد عليه ايضاً من اجل تقليل خطر الاصابة ببعض انواع السرطان مثل سرطان الثدي والبروستات والمبيض.

- يمكن ان يساهم في منع ارتفاع ضغط الدم اذا تم تناول حصة منه يومياً مع اتباع نظام غذائي صحي.

- يعتبر مصدراً مهماً للمغنيزيوم الذي يساعد على منع حدوث السكتات الدماغية.

• يساهم في التخسيس لأنه يمنح الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة ويحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات. ولهذا من المفيد اتباع رجيم الموز والشوفان للتخسيس في 5 ايام.

ملاحظة: يرجى استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات