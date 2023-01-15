6 عصائر يمكنكم شربها دون القلق من زيادة الوزن!

بيروت - نادين محمد - يعتبر شرب العصير الطازج هو الخيار الأفضل لصحتنا ومع ذلك، عندما تحاول إنقاص الوزن ربما يعتبر تناول العصائر فكرة ليست جيدة بسبب محتواها العالي من السكر.

في الواقع يعد شرب الفاكهة الطازجة وعصير الخضار طريقة رائعة لتزويد جسمك بجميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الأساسية. ويمكن لهذه العناصر الغذائية أن تعزز معدل الأيض لديك، مما يساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية مما تساعد في إنقاص الوزن أيضاً.

إليك كيف يمكن للعصائر أن تساعد في إنقاص الوزن

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تعد العصائر طريقة رائعة للبقاء بصحة جيدة؛ لأنها توفر مجموعة من الفوائد الصحية. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد العصائر أيضاً في تقليل دهون الجسم.

لكن يجب أن تكوني حريصة على نوع العصائر التي تتناولينها؛ لأن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف. خاصة العصائر التي نشتريها من المتجر والتي تزيد من تناول السعرات الحرارية، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.

لذا يفضل صنع وتناول العصائر المنزلية البسيطة إذا كنت تحاولين التخلص من بعض الدهون من بطنك.

لذا يمكنك تجربة هذه العصائر الطازجة لمساعدتك على البقاء منتعشة وأيضاً المساعدة في إنقاص الوزن.

6 عصائر يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتحافظ على رطوبتك

1. عصير الجزر

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الجزر مفيد للبصر، لكن هذه ليست الفائدة الوحيدة التي يقدمها فهو منخفض في السعرات الحرارية ومحتواه عالٍ من الألياف. يمكن لكوب كامل من عصير الجزر أن يبقيك ممتلئةً حتى الغداء وبالتالي يساعد في تجنب الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها بين الوجبات. عندما تتناولين عصير الجزر، يزداد إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في حرق الدهون وتقليل الوزن.

2. عصير الخيار

يعد الخيار ليس فقط للسلطات ولكن يساعدك على بقائك منتعشاً خاصة بعد التمارين الرياضية؛ لأن محتواه المائي العالي وعدد السعرات الحرارية المنخفضة فيه يجعل تناول عصير الخيار مفيداً لفقدان الوزن.

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أيضاً نظراً لأنه كثيف في الماء، فإن عصير الخيار يساعدك على الشعور بالشبع بسهولة. ما عليك سوى عصر القليل من عصير الليمون وبعض أوراق النعناع والحصول على مشروب منعش وصحي.

3. عصير الخضروات الأخضر

يمكن أن تختلف مكونات هذا العصير حسب رغبتك، لكنه يحتوي عادةً على الخضار الورقية مثل السبانخ أو اللفت أو الملفوف. هذه الخضر غنية بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وغنية بالألياف وقليلة السكر، مما يجعلها عصيراً مثالياً لفقدان الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

4. عصير رمان

هذه الفاكهة ذات العصير الأحمر لها الكثير من الفوائد الصحية التي تقدمها. نظراً لكونه غنياً بمضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، يمكن تناولها بانتظام ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يكون عصيره مشروباً منخفض السعرات الحرارية علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد عصير الرمان في كبح الشهية وحرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، فهو يعد طريقة مثالية للتخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة من البطن.

الصورة من موقع AdobeStock

5. عصير الشمندر

عصير الشمندر بسيط ولكنه فعال لإنقاص الوزن، ومليء بخصائص جذر الشمندر. هذا عصير مثالي لفقدان الوزن لأنه غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنه مليء بالمعادن والفيتامينات الأساسية. يمكنك الجمع بين الشمندر والجزر؛ لأن هذا المزيج يمكن أن يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن.

الصورة من موقع AdobeStock

6. مشروب الليمون والزنجبيل

يقلل الليمون من مقاومة الإنسولين، ويقلل أيضاً من كمية الدهون المخزنة في الجسم. من ناحية أخرى، فقد ثبت أن الزنجبيل يقلل من الرغبة الشديدة في الجوع. بشكل عام، يمتلك هذا المزيج أيضاً خصائص تقوي المناعة.

في قدر كبير، يؤخذ لتر واحد من الماء بعد ذلك، نعصر العصير أولاً ونضيفه إلى الماء.

ثم نضيف الزنجبيل وترك المزيج يغلي لمدة خمس دقائق وتركه يبرد قليلاً، ثم نصفي الماء ويضاف العسل ويخلط جيداً.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع هيلث لاين

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