4 فيتامينات تحتاجيها لعملية فقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - يعد الطعام أحد أهم العوامل عند محاولة إنقاص الوزن، حيث يمكن للأنظمة الغذائية السيئة أن تمنع الجسم من فقدان الدهون وخسارة الوزن، ويمكن أن يؤدي تقليص السعرات الحرارية إلى فقدان الجسم حصوله على الفيتامينات والمعادن المهمة التي يجتاجها، وبالتالي يشعر الجسم بالضعف، وصعوبة القدرة التي تحمل الأنظمة الصحية.

ولهذا دائماً ما ينصح أخصائيو التغذية بضرورة التأكد من أن الجسم لا ينقصه أي فيتامين أو معدن، حيث تؤثر بشكل كبير على عملية فقدان الوزن، وإليكِ 4 فيتامينات تمنع فقدان الوزن.

أنواع فيتامينات تمنع عملية فقدان الوزن

فيتامينات تحتاجيها لإنقاص الوزن (مصدر الصورة freepik)

فيتامين ب

تتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين ب، وتحديداً فيتامين ب 12، في استقلاب الطعام وتحويله إلى وقود للجسم، ويؤثر فيتامين ب على وظائف المخ ومستويات الطاقة، كما يساعد فيتامين ب 12 الجسم أيضًا على إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى العضلات، وهو عامل حاسم في زيادة القوة.



وتشمل مصادر فيتامين ب الغذائية الفاصوليا والبيض والحبوب الكاملة والموز، ولا يتم إنتاج فيتامين ب 12 بشكل طبيعي، لذلك سيحتاج النباتيون إلى تناول الفيتامينات للتأكد من بقاء مستويات المغذيات متوازنة.



فيتامين د

فيتامين د يساعد في عملية فقدان الوزن (مصدر الصورة freepik)

يمكن الحصول على فيتامين د الذي يحتاجه الجسم من الشمس، ويساعد فيتامين د في الحفاظ على قوة العظام وتوازن مستويات الهرمونات، وتشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن فيتامين د يساعد في تقليل دهون الجسم، وتعتبر السمنة عامل خطر لانخفاض مستويات فيتامين د، نظرًا لأن معظم الأنظمة الغذائية تفتقر إلى مستويات كافية من فيتامين د، لذا يُوصى باستخدام المكملات الغذائية.

كما تشمل مصادر فيتامين د الأسماك وصفار البيض والحبوب المدعمة.

الحديد

ينتج الحديد الطاقة من العناصر الغذائية ويحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، كلما زاد الأكسجين الموجود في العضلات، وكلما تم حرق المزيد من الدهون، وتؤثر مستويات الحديد المنخفضة بشكل مباشر على الأداء الرياضي، وتشمل مصادر الطعام اللحوم الخالية من الدهون والمحار والفاصوليا والسبانخ، ويمكن أن تساعد زيادة تناول فيتامين سي الجسم على امتصاص الأطعمة الغنية بالحديد بسهولة أكبر.

المغنيسيوم

المغنيسيوم مسؤول عن مجموعة واسعة من التفاعلات داخل الجسم، وخاصة إنتاج الطاقة وقوة العضلات ومرونتها، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى تقلصات العضلات والألم والشد، ويساعد المغنيسيوم أيضًا في التحكم في ضغط الدم وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، وكلاهما ضروري لفقدان الوزن.

وتشمل مصادر الغذاء المكسرات والبذور والبقوليات والخضر الورقية.

كيف تساعد الفيتامينات في إنقاص الوزن؟

فقدان الوزن يرتبط بنظام غذائي متوازن، ويضمن النظام الغذائي الصحي عمل الجسم بشكل صحيح وتلبية جميع الاحتياجات الغذائية، حتى عندما يكون الوقت أو الموارد محدودًا، يمكن حيث يمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية في سد الفجوة.

هل الفيتامينات تسبب فقدان الوزن؟

نظرية أخرى حول سبب مساعدة الفيتامينات في إنقاص الوزن هي تأثير الفيتامين على الشهية، فعندما تبدأ مستويات المغذيات في الانخفاض، سيبدأ الجسم غالبًا في تحفيز الشهية لتجديد الموارد المفقودة، ومن خلال الحصول على طعام صحي أو فيتامينات في متناول اليد، يمكن للفرد أن يضمن بقاء مستويات المغذيات متوازنة، ويمكن أن تساعد الفيتامينات أيضًا في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

المصدر:renuerx

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