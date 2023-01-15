شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك.. اعرف كم عدد المشروبات الساخنة المسموح بها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دراسة نشرت على موقع “ medicalxpress”، أوضح الباحثون ماذا يمكن أن يحدث في جسمك عندما تفرط في تناول المشروبات الساخنة والبسكوت يوميا بكميات كبيرة؟.

خضع للدراسة 1874 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والأكاديميين ، وسألوا عن عدد المشروبات الساخنة مع البسكويت التي سيأخذونها خلال زيارة واحدة لمكتبة المستشفى قبل اعتبار استهلاكهم "مفرطًا"، وبعد جمع البيانات على مدى أربعة أسابيع ، وجدوا أن المشاركين سوف يتناولون ما معدله 3.32 مشروبًا قبل اعتباره مفرطًا.

وهذا أعلى قليلاً من متوسط ​​عدد المستجيبين للمشروبات الساخنة التي يستهلكونها خلال يوم عادي، فالقهوة هي المشروب المفضل لما يزيد قليلاً عن نصف المشاركين.

ويتنوع أكبر عدد من المشروبات الساخنة المجانية المقبولة حسب اختيار المشروب، وعلى سبيل المثال ، فإن المستجيبين الذين فضلوا شرب القهوة المجانية سيستهلكون أكوابًا أكثر في الزيارة من أولئك الذين فضلوا شرب الشاي المجاني.

كما يبدو أن قسم العمل أو التخصص السريري له تأثير على عدد المشروبات المجانية التي تعتبر مفرطة، و على سبيل المثال ، قد يستهلك الممارسون العامون مشروبات ساخنة مجانية أكثر من الموظفين العاملين في أقسام الطوارئ .

وبغض النظر عن اختيار المشروبات ، اعتبر المستجيبون أن تناول أكثر من 2.25 عبوة من البسكويت المجاني في المتوسط ​​أمر مفرط، ويختلف هذا حسب الدور ، مع وجود عتبة أعلى قليلاً للعدد المقبول للحزم المأخوذة من غير الأطباء (متوسط ​​2.35 مقابل 2.14).

كما تباين عدد الحزم التي يُنظر إليها على أنها مفرطة حسب الوقت في الدور (متوسط ​​2.89 لمن هم أقل من عامين في الدور مقارنة بـ 2.16 لمن هم أكثر من ثماني سنوات في الدور).

وعلى الرغم من عدم إجراء تقييم رسمي لفعالية التكلفة، يقدر الباحثون أن مبادرة ممولة مركزيًا لتزويد جميع موظفي NHS بثلاثة مشروبات ساخنة يوميًا باستثناء الحليب .

اوأشار الباحثون إلى أن العاملين في المكاتب قد حددوا سابقًا المشروبات الساخنة المجانية باعتبارها فائدة أكثر أهمية في مكان العمل من الدعم المجاني للصحة العقلية ، وترتبط القهوة المجانية بتحسين الروح المعنوية والإنتاجية.

"نظرًا للمخاوف الحالية بشأن الروح المعنوية لموظفي NHS وتوظيفهم والاحتفاظ بهم ، فإن التكلفة المقدرة بنحو 21.7 مليار جنيه استرليني لنزوح الموظفين المحتملين ، والتحديات الموثقة جيدًا التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، وتوفير المشروبات الساخنة المجانية و يمكن أن تكون تكلفة البسكويت قيمة وفعالية من حيث التكلفة ".

وأشاروا إلى أن الحد من توافر البسكويت والمشروبات الساخنة ليس بالتأكيد من روح العطلة ، ويقترحون أن أرباب العمل في مجال الرعاية الصحية "يجب أن يسمحوا بتوافر البسكويت والمشروبات الساخنة مجانًا للموظفين، ويجب أن يتركوا هؤلاء المتلقين الممتنين للحكم عليهم من أجل أنفسهم ما يشكل استهلاكًا معقولًا ".