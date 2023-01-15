شكرا لقرائتكم خبر عن اخسر الوزن ودهون البطن بسرعة فى الشتاء.. إليك 4 مشروبات مزيلة للسموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لست وحدك، فهناك العشرات من الأشخاص الآخرين الذين يميلون إلى زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، إلقاء اللوم على الطقس أو شهيتنا المتزايدة، فمن الصعب التوقف عن الأكل بنهم ، يتمتع الطعام بقدرة طبيعية على التدفئة وتوفير الراحة ، فهناك العديد من الطرق لمعالجة زيادة الوزن في الشتاء مثل مشروبات التخلص من السموم، إن بدء اليوم بماء الديتوكس يمكن أن يحرق الدهون المكتسبة في اليوم السابق ويزيد من معدل التمثيل الغذائي لليوم الحالي، و اقترحت أخصائية التغذية أمبيكا داندونا بعض خيارات مياه التخلص من السموم المذهلة التي قد تساعدك على إنقاص الوزن الشتوي في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

إليك 4 مياه للتخلص من السموم لفقدان الوزن الشتوي ودهون البطنالزنجبيل وماء النعناع :

نعلم جميعًا الفوائد الصحية المختلفة التي يقدمها لنا الزنجبيل ، خاصة في فصل الشتاء فقدان الوزن هو واحد منهم، امزجه مع النعناع وستحصل على مشروب منعش يحرق الدهون، أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى كوب من الماء، أضيفي القليل من أوراق النعناع واتركيها لبضع ساعات، حاول أن تشرب هذا الماء في الساعات الأولى من الصباح

الشاي الأخضر والليمون :

من المحتمل أنك تشرب الشاي الأخضر الدافئ كل يوم لهضم الأطعمة التي تم تناولها وتأمل في فقدان بعض الوزن، تسريع العملية بإضافة الليمون إليها، من المعروف أن الليمون يقلل الدهون الزائدة في الجسم ويعزز خصائص فقدان الوزن للشاي الأخضر.

مياه الكمون

يمكن لشرب ماء الكمون البسيط أن يفعل المعجزات لتقليل وزنك بسرعة، فقط أضيفي ملعقتين كبيرتين من الكمون إلى كوب من الماء واتركيها طوال الليل، في صباح اليوم التالي ، عندما تستيقظ ، صفي الماء وأضف ملعقة من عصير الليمون واشربه على معدة فارغة، سوف يطرد ماء الديتوكس السموم مع السعرات الحرارية الزائدة.

ماء بذور الحلبة

كما اقترحت أخصائية التغذية أمبيكا داندونا ماء بذور الحلبة كمشروب التخلص من السموم المثالي لفقدان الوزن، هذا المشروب رائع لمرض السكري أيضًا، فقط جرب مشروبات الديتوكس هذه للتحكم في وزنك بسرعة.