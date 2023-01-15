شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قصور الغدد التناسلية الذكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصور الغدد التناسلية الذكرية هو حالة تحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يكون لديك قصور الغدد التناسلية الأولى أو الثانوي، وينجم قصور الغدد التناسلية الأولي عن مشكلة في الخصيتين، في حين أن الأشكال الثانوية للمرض غالبًا ما تكون بسبب خلل في الغدة النخامية أو الوطاء.

يولد بعض الرجال مصابين بقصور الغدد التناسلية ، بينما يصاب آخرون به لاحقًا في حياتهم غالبًا بعد إصابة أو عدوى، وضمن سلسلة موضوع س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن قصور الغدة التناسلية الذكرية وفقا لما ذكره موقع clevelandclinic

س: ما هي أعراض قصور الغدد التناسلية الشائعة؟

يسبب قصور الغدد التناسلية أعراضًا مختلفة في مراحل مختلفة من الحياة على سبيل المثال ، إذا كان قصور الغدد التناسلية خلقيًا ، فقد يتداخل مع نمو الجنين ويؤدي إلى أعضاء تناسلية غامضة.

يمكن أن تتداخل الحالة أيضًا مع سن البلوغ، قد يفشل المراهق المصاب بقصور الغدد التناسلية في تطوير خصائص جنسية ثانوية مثل شعر العانة ونمو الأعضاء التناسلية وتعميق الصوت وتطور كتلة العضلات.

يعاني البالغون المصابون بقصور الغدد التناسلية من أعراض مثل ضعف الانتصاب والعقم وانخفاض كتلة العضلات والتثدي وهشاشة العظام.

س:ما الذي يسبب قصور الغدد التناسلية؟

تختلف أسباب قصور الغدد التناسلية الأولي والثانوي، و تتضمن بعض المشكلات التي تؤدي إلى قصور الغدد التناسلية الأساسي ما يلي:

-متلازمة كلاينفلتر

-الخصيتين المعلقة

-النكاف التهاب الخصية

-إصابة

-علاجات السرطان

من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون سبب قصور الغدد التناسلية الثانوي:

-متلازمة كالمان

-اضطرابات الغدة النخامية

-مرض التهاب

-فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

-الشيخوخة الطبيعية

-الأمراض المتزامنة

س:كيف يتم علاج قصور الغدد التناسلية؟

يعتمد علاج قصور الغدد التناسلية على عمرك ومخاوف الخصوبة والسبب الكامن وراء حالتك.