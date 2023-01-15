شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القهوة قد تكون أكثر من مجرد مشروب صباحي.. تقلل من شدة الكبد الدهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن مادة الكافيين والبوليفينول والمنتجات الطبيعية الأخرى الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل شدة مرض الكبد الدهني غير الكحوليبين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من النوع 2داء السكري(T2D) .

مرض الكبد الدهني غير الكحولى وفقا لموقع " timesnownews " هو مصطلح جماعي لاضطرابات الكبد الناتجة عن تراكم الدهون في الكبد، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تليف الكبد، والذي يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد (تندب الكبد) وسرطان الكبد، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كويمبرا في البرتغال.

السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني غير الكحولي ليس الاستهلاك المفرط للكحول ، بل هو أسلوب حياة غير صحي مع القليل من النشاط البدني ونظام غذائي عالي السعرات الحرارية.

قال مؤلف الدراسة ، جون غريفيث جونز ، دكتوراه ، باحث أول بجامعة كويمبرا ، البرتغال، وأضاف: "بحثنا هو الأول من نوعه الذي لاحظ أن الكميات التراكمية المرتفعة من مستقلبات الكافيين وغير الكافيين في البول مرتبطة بانخفاض شدة مرض الكبد الدهني غير الكحولي في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن".

في الدراسة ، كان المشاركون الذين تناولوا المزيد من القهوة لديهم أكبادًا صحية ، لكن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الكافيين كانوا أقل عرضة للإصابة بتليف الكبد ، في حين أن المرضى الذين تناولوا المزيد من مكونات القهوة غير الكافيين كان لديهم نسبة أقل.

تشير الدراسة إلى أنه بالنسبة لمرضى السكري من النوع 2 الذين يعانون من زيادة الوزن ، فإن تناول كميات أكبر من القهوة يرتبط بمستوى أقل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت الدراسة إلى أن مكونات القهوة الأخرى ، بما في ذلك البوليفينول ، تقلل من الإجهاد التأكسدي في الكبد ، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالتليف وكذلك تحسين توازن الجلوكوز في كل من الأشخاص الأصحاء والذين يعانون من زيادة الوزن.