شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خرافات عن مرض السكرى يجب القضاء عليها.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول مرض السكري والتي يجب التحقق منها، يجب التعرف عليها وفقًا لموقع "indiatoday"، ويعد مرض السكري هو أحد أمراض نمط الحياة، تم تطويره بسبب الخيارات الصحية السيئة بما في ذلك تناول السكر المفرط وعدم ممارسة الرياضة

ويحدث هذا المرض المزمن عندما لا ينتج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، أو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين بشكل فعال.

وشاركت أخصائية التغذية لوفنيت باترا خمس خرافات حول مرض السكري يشاع أنها صحيحة ولكنها ليست كذلك، فمرض السكري أصبح منتشرًا بشكل متزايد، وبالتالي، أيضًا الخرافات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة به، و دعنا نشارك بعض الحقائق لمساعدتك على فهم مرض السكري بشكل أفضل، ومنها:

الخرافة الأولى: ممارسة الرياضة ليست آمنة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي جزء حيوي من إدارة مرض السكري، وممارسة الرياضة تحسن حساسية جسمك للأنسولين وستساعدك في خفض مستويات A1C ، وهو عامل يساعد في تحديد مستوى مرض السكري.

الخرافة الثانية: يمكن التوقف عن تناول أدوية السكري بمجرد السيطرة على نسبة السكر في الدموأوضحت أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 قد يكونون قادرين على التحكم في مستويات السكر في الدم ولكن لا ينبغي إيقاف الأدوية، ويمكن لبعض الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 التحكم في نسبة السكر في الدم بدون دواء عن طريق فقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ونظرًا لأن مرض السكري هو أحد الأمراض المزمنة الأسرع نموًا بمرور الوقت ، حتى إذا كنت تتبع كل ما هو مطلوب للبقاء بصحة جيدة ، قد لا تزال بحاجة إلى دواء للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ومع ذلك ، يوصى دائمًا باستشارة خبير . الخرافة الثالثة: مرض السكري لا يهدد الحياةبالنظر إلى أنه أحد أمراض نمط الحياة ، فإن مرض السكري ، و يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لأمراض القلب والسكتة الدماغية إذا لم يتم السيطرة عليه، فمرض السكري مرض خطير ، ولكن مع الرعاية المناسبة ، يمكنك أن تجعل حياتك أسهل وتعيش طويلاً. وكلما تعلمت عنه ، كلما تمكنت من الاعتناء بنفسك بشكل أفضل ومنع المضاعفات، لا داعي للخوف ولكن يمكنك اعتبار مرض السكري هو ثاني أكثر الأمراض إصابة في الهند وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية .