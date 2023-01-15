شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يتوصلون لأنواع جديدة من الخلايا المسببة لالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من الباحثين بقيادة الدكتور تريستان مايرز أستاذ مساعد في قسم جراحة العظام عن أنواع خلايا غير معروفة سابقًا في المفصل والتي تظهر بعد الإصابة بالتهاب المفاصل وتسبب ظهور هشاشة العظام، ونشر ذلك في موقع "medicalxpress".

فمن الناحية السريرية، هشاشة العظام مرض معقد حيث يعاني المرضى من تصلب المفاصل، وضعف الحركة والوظيفة، وعلى الأخص الألم المستمر.

وعادة ما يعيش مرضى هشاشة العظام مع هذه الحالة لعدة أعوام، ولم يتم تطوير أي علاجات يمكن أن توقف المرض أو تعكسه، ويمكن أن تحدث الحالة مع تقدم العمر أو تحدث بسبب إصابة في المفاصل ، وعادة ما يتم التعامل معها بتخفيف الآلام واستبدال المفاصل في المرحلة النهائية.

وفحصت الأحداث الخلوية والجزيئية للدراسة أثناء ظهور هشاشة العظام بعد الصدمة في المفاصل، وقال الدكتور مايرز، أنه حددنا أنواع الخلايا التي تظهر في المفصل بعد الصدمة ، مثل إصابة الرباط الصليبي الأمامي، ويمكننا الآن ربط هذه الخلايا بعملية المرض، وهذا يسمح لنا أن ننظر إليهم كهدف علاج لهذا المرض المدمر.

ومن خلال استخدام تقنية تسلسل الجينات المتطورة التي تسمى تسلسل الحمض النووي الريبي أحادية الخلية، تمكن مايرز وفريقه من الكشف عن هذه الخلايا غير المميزة سابقًا والتي ظهرت في المفصل بعد الإصابة.

كما وصفت الدراسة العمليات البيولوجية التي تنشط هذه الخلايا ، والتي تقدم أهدافًا جديدة مقنعة لعلاج فعال.

وقال الدكتور أليكس نايتس الباحث أول في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مختبر مايرز، أنه من المثير للاهتمام، أن هذه الخلايا غير موجودة في المفاصل السليمة ، وعلينا أن نفهم ما الذي يسبب ظهورها وكيف يمكن أن تسبب هشاشة العظام، والذي كان له دور فعال في الكشف عن هذه الخلايا وعلم الأحياء الخاص بها ووصفها.

والآن، بعد تحديد العديد من أنواع الخلايا التي قد تكون مسئولة عن التسبب في المرض ، يأمل أعضاء فريق مايرز في أن يكون استهدافهم علاجًا فعالًا لمرض هشاشة العظام.

وقالت الدكتورة إليزابيث دايلي، جراحة العظام التي تعالج هشاشة العظام في نهاية المرحلة واختصاصية استبدال المفاصل في جامعة ميشيجان هيلث، إن هذا البحث سيعزز فهمنا للطرق التي يتطور بها التهاب المفاصل ، خاصة بعد إصابة الركبة.

ويعمل مايرز وفريقه الآن مع المتخصصين في الطب الحيوي لتطوير أنظمة جديدة لإيصال للأدوية يمكن حقنها في المفاصل في أعقاب إصابة رضحية لإبطاء أو وقف تطور التهاب المفاصل بشكل مثالي.

وسيتم تنفيذ هذا العمل جنبًا إلى جنب مع كريج دوفال ، دكتوراه ، وهو خبير في هندسة توصيل الأدوية والمواد الحيوية من جامعة فاندربيلت، لإنشاء دواء بطيء الإطلاق لمنع المرض قبل أن تتاح له فرصة لتترسخ بعد صدمة المفاصل.

ويمكن أن ينتج عن ذلك علاج واحد طويل الأمد وهو أمر ضروري لامتثال المريض لمرض مزمن مثل هشاشة العظام، كما يقلل التسليم المحلي من احتمالية حدوث آثار جانبية بسبب التعرض للعقاقير في الأنسجة والأعضاء الأخرى ، ويزيد الدواء إلى أقصى حد يستفيدون في موقع المرض المستهدف.

ويخطط مختبر مايرز لتطوير واختبار نظام توصيل الأدوية القائم على المواد الحيوية لعلاج هشاشة العظام، ونحن نعمل عن كثب مع زملائنا الجراحين لفهم الصلة السريرية لأبحاثنا المعملية لتعظيم تأثيرها المحتمل على الرعاية السريرية، وهو هدفنا النهائي.

وسيسعى هذا العمل أيضًا إلى فهم كيفية مشاركة مسار إشارات جزيئية معينة ، وتحديداً إشارات Wnt، في التنشيط المبكر لخلايا المفاصل بعد الإصابة.

وقال مايرز: "بالنسبة لنا، أن نتمكن من تطوير علاج يمكن تقديمه فورًا بعد إصابة المفاصل لمنع هذه العملية المرضية، يمنح الأمل لمريض هشاشة العظام ".