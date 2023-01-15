6 فوائد للطقس البارد لتعزيز صحتك.. يعزز صحة دماغك

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الشتاء صعبًا لأنك تواجه صعوبة في الاستيقاظ في الصباح أو ممارسة الرياضة أو الخروج للعمل، ويمكن أن يكون قاسيًا على بشرتك ، ويسبب كآبة الشتاء ، وقد يسبب الزكام والسعال.

ومع ذلك ، هناك جانب مشرق لهذا الطقس المظلم أيضًا، وفقا لموقع " OnlyMyHealth" فأن فصل الشتاء مفيد لصحتك بعدة طرق، يمكن ان يحسن أداء الدماغ ، ويساعد على حرق السعرات الحرارية ، ويضمن نومًا أفضل. فيما يلي بعض الفوائد الصحية المذهلة للطقس البارد.

6 فوائد صحية للطقس البارد يعزز صحة الدماغ

يمكن أن يكون فصل الشتاء مفيدًا لعقلك لأنك تفكر بشكل أكثر وضوحًا ويمكن أن تؤدي المهام بشكل أفضل في الطقس البارد، لديك فرصة أكبر للإصابة بالمشاكل المعرفية في الصيف حيث يستخدم جسمك المزيد من الجلوكوز لمعالجة كل شيء، يستخدم المخ الجلوكوز للعمل ، ويزداد استخدام الجلوكوز في الشتاء مما يساعد عقلك على العمل بشكل أفضل.

حرق السعرات الحرارية

من الأسهل حرق الدهون في الشتاء حيث يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة جسمك، نتيجة لذلك ، يستخدم جسمك المزيد من الطاقة ، مما يقاوم فقدان الوزن .

تقليل الحساسية والأمراض

يقل انتشار الحساسية التي تسببها الأشجار وحبوب اللقاح والعشب في الشتاء حيث يقل التلقيح في الشتاء، يشهد الشتاء أيضًا انخفاضًا في انتشار أمراض مثل حمى الضنك والملاريا، ومع ذلك ، إذا كان لديك حساسية من العفن والغبار ، فسوف تعاني من الحساسية.

انخفاض الالتهاب

يمكن تقليل الالتهاب في الشتاء بسبب الطقس البارد، من الممارسات الشائعة استخدام ضغط بارد مثل الثلج على الإصابات أو التورم لتقليل الالتهاب، الجو بارد بشكل طبيعي في الخارج، لذلك يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والألم.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري

يساعد الطقس البارد في تنشيط الدهون البنية المسؤولة عن امتصاص الجلوكوز الزائد في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، هناك زيادة في حساسية الأنسولين في الشتاء، وتقل احتمالية إصابتك بسكري الحمل .

الحصول على نوم أفضل

من الأسهل النوم في الشتاء حيث تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية في الشتاء، مما يعزز جودة النوم، علاوة على ذلك، تميل إلى النوم أكثر بسبب قصر أيام الشتاء.

نصائح للبقاء بصحة جيدة في الشتاء

تقل احتمالية شعورك بالعطش في الشتاء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، اشرب كمية كافية من الماء لتجنب المشاكل الصحية مثل التعب وجفاف الجلد وتشنجات العضلات.

لا تفوت التمرين عندما لا تكون درجة الحرارة بالخارج محفزة وتطول في اللحاف، يمكن أن يؤدي الخمول البدني إلى العديد من المشاكل الصحية.

حافظ على نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والبروتين والحبوب الكاملة والفاكهة للبقاء بصحة جيدة في الشتاء. تناول الفواكه والخضروات الموسمية ، وتذكر أن تشمس في الشمس للحصول على فيتامين د الأساسي.