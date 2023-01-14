شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جماليا الروسى: يجب تعديل لقاح كورونا كل 9- 10 أشهر لمواكبة المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ألكسندر جينتسبرج، مدير مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن فيروس كورونا يتغير باستمرار وهو قادر على التهرب من الحماية المناعية، لذا يجب تحديث تركيبة اللقاح كل 9-10 أشهر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأضاف، إن هذا الفيروس يتغير بشكل كبير، وهذا هو السبب في أن تكوين المستضد الخاص به الذي يشكل تاج هذا الفيروس، يتغير أيضًا باستمرار من أجل تفادي الهجوم المناعي من جانب الجهاز المناعي للمضيف، في هذه الحالة، لذلك، كما تظهر التجربة، فانه من الضروري تجديد لقاح كورونا مرة كل 9-10 أشهر لحماية السكان.

في وقت سابق، قال جينتسبيرج إن العلماء بدأوا في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا، والذي سيشمل الحماية ضد XBB و XBB.1.5 من المتغيرات الفرعية لسلالة الفيروس التاجى اوميكرون Omicron ، الملقب بـ Kraken.

في 31 ديسمبر، وافقت الحكومة الروسية على تعديلات تسمح، إذا لزم الأمر، بتحديث تركيبة سلالة اللقاحات ضد فيروس كورونا بسرعة، من الضروري تقديم نتائج التجارب قبل السريرية لفعالية اللقاح وسلامته بالإضافة إلى نتائج تقييم تفاعل متغير اللقاح الجديد واستحداثه على ما لا يقل عن 50 متطوعًا سليمًا، والتي لا يمكن الحصول عليها بدون الموافقة على بروتوكول التجارب السريرية.

بعد رفع الضوابط.. 60 ألف وفاة بكورونا في 5 أسابيع بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن هذه الوفيات، التي سجلت بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023، حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال 5أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات كورونا تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي، إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وشملت حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم.