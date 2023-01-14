4 مشروبات للوقاية من أمراض الشتاء.. أبرزها شاى الريحان والزنجبيل

القاهرة - سامية سيد - يشتهر فصل الشتاء بجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالمرض البرد والأنفلونزا المختلفة والالتهابات و قد يكون من الصعب مكافحتها، يعد نظامنا الغذائي من بين العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها بناء مناعة قوية وحماية أنفسنا من أمراض الشتاء، إلى جانب تعزيز مناعتنا ، يمكن أن تساعد العديد من المشروبات على ترطيب أجسامنا، يعد نقص استهلاك المياه شائعًا وضارًا في فصل الشتاء، علاوة على ذلك ، توفر السوائل الدافئة راحة إضافية عن طريق تهدئة حلقك، ولها تأثير ملء على معدتك، وإليك أفضل الخلطات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوى، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

يهدئ ماء الليمون والزنجبيل المريح الدافئ الحلق وله تأثير مهدئ على الدماغ عند إضافته إلى الماء الساخن المنقوع بخلاصة الليمون والزنجبيل والمحلى قليلاً بالعسل، يتم تعزيز مناعتك بمضادات الأكسدة وفيتامين ج من الليمون والزنجبيل ، وكلاهما يحتوي على مادة تسمى جينجيرول، يمكن تعزيز نكهته مع اندفاعة من القرفة.

2. عصير الحمضيات

يعتمد جسمك على فيتامين سي ، والذي له أيضًا عدد من المزايا الصحية، يعتبر الليمون مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، إلى جانب الليمون والبرتقال واليوسفي والخضروات الورقية الخضراء والفواكه والخضروات الأخرى، عندما تكون مريضًا ، قد يساعدك وضع عصير الليمون الطازج في شاي الأعشاب مع العسل على تقليل البلغم من السعال، قد يكون عصير الليمون مفيدًا أيضًا ، سواء كان ساخنًا أو باردًا.

3. شاي الريحان

يعتبر الريحان أحد أكثر مكونات الطهي شهرة مع خصائص طبية، يساعد هذا النبات في إزالة السموم بالإضافة إلى تعزيز المناعة، توفر صفات الريحان الطبية أيضًا علاجًا لعدد من الأمراض، يمكن إضافة الزنجبيل إليه لزيادة فعاليته، يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الأعشاب والتوابل إليها.

4. حليب الكركم

يتم تحضير حليب الكركم عن طريق الجمع بين الكركم والحليب الساخن مع قليل من القرفة والفلفل، إنه شائع للغاية ، إنه أعظم علاج لأمراض الجهاز التنفسي والتهاب الحلق. الكركمين ، الموجود في الكركم ، له دائمًا آثار إيجابية على القلب والكلى ، ويساعد في إدارة مرض السكري ، ويمنع الالتهابات، أضف القليل من العسل أو هريس التمر للحصول على حلاوة خفيفة.