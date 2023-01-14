مشروب الليمون والزنجبيل لفقدان الوزن بسرعة

بيروت - نادين محمد - لـ خسارة الوزن خلال وقت قياسي من الأفضل اتباع عادات صحية.

إليك وصفة مشروب طبيعي تعمل على ازالة السموم من جسمك، وتساعدك على فقدان الوزن خلال يومين فقط .

فوائد الزنجبيل لا يمكن حصرها، فكيف إذا ما اتحد مع الليمون الحامض الذي يملك بدوره فوائد عظيمة . تعرفي الى مشروب الليمون والزنجبيل لانقاص الوزن خلال يومين فقط.

مشروب الليمون والزنجبيل المزيل للسموم

المكونات:

• ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار

• 300 مل من الماء



الطريقة:

في الخلاط الكهربائي امزجي جميع المكونات جيداً واشربي المزيج مساءاً قبل النوم.

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فوائد الزنجبيل والليمون



• الزنجبيل مدر للبول فعال للغاية وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم عن طريق التبول والتعرق. فعندما تتراكم السموم في الجسم فإنها تعمل على زيادة الوزن وتغير لون البشرة وتسرع شيخوختها وحتى ظهور بعض الأمراض. وإضافة إلى ذلك يساعد الزنجبيل على فقدان الوزن لأنه يرفع درجة حرارة الجسم ويدفعه إلى استعمال مخزونه من الدهون لاستعادة درجة الحرارة الطبيعية للجسم. ولكن لا ينصح به الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسكري وأمراض الدم. وينصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة باستشارة الطبيب قبل تناوله.



• أما الليمون فهو غني بمضادات الأكسدة ومدر للبول فعال للغاية يعمل على تنظيف الكلى ويزيل السموم من الدم. وهو غني كذلك بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تعزيز نظام المناعة وتمنع الأمراض.

• والفلفل الأحمر الحار غني بمادة بيتا كاروتين، وفيتامينات أيه وسي، والمنغنيز، والنحاس، والمغنيسيوم والبوتاسيوم وعناصر أخرى مفيدة للغاية للجسم. وهو كذلك مزيل للسموم غاية في الفعالية ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة خلال النهار ويزيد امتصاص المواد المغذية عبر الأنسجة. كما أن محتواه العالي من مضادات الأكسدة تساعد على تنقية الدم، و تفتيح البشرة وتمنع شيخوخة الجلد. ولكن لا ينصح الأشخاص الذين يعانون حساسية من الفلفل الأحمر أو الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أو البواسير من تناول هذا النوع من التوابل.