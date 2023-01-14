شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: تناول الموز على معدة فارغة يحسن عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقطع العادات الصحية شوطًا طويلاً في الحفاظ على لياقتك وسلامتك، بصرف النظر عن بذل الجهود لتضمين عناصر غذائية صحية في نظامك الغذائي واتباع نظام تمرين مناسب، هناك أشياء أخرى تحتاج أيضًا إلى وضعها في الاعتبار، يجب أن تعيش حياة خالية من الإجهاد، وأن تحافظ على رطوبتك طوال الوقت، من الجيد أن تبدأ يومك بشكل صحي وأن تتبع هذه الممارسة طوال الوقت، ووفقًا لأخصائية التغذية روجوتا ديويكار أنه يجب تناول الموز أو لوز منقوع أو زبيب أسود على معدة فارغة وإليك الفوائد الصحية ، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

ما الذي تريد أن تأكله؟تقول روجوتا أنه بعد الاستيقاظ في الصباح ، يمكنك شرب كوب من الماء العادي بعد ذلك، يمكنك الحصول على أحد هذه الأشياء الثلاثة، إما الموز أو اللوز أو الزبيب الأسود.

لماذا يجب أن تأكل هذا؟تذكر أخصائية التغذية أن هذه إحدى طرقها التي تم اختبارها على مدار الوقت والاستدامة لبدء اليوم، يضمن استهلاك هذه المواد الغذائية أنه في وقت لاحق من اليوم ، لن تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر أو آلام الجوع في الليل.

من يجب أن يأكل الموز؟

1) إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو الغازات أو الانتفاخ أو انخفاض الطاقة أو الرغبة الشديدة في تناول السكر بعد تناول الوجبة ، ابدأ يومك بالموز.

2) أنت لا تحب الموز؟ لا تقلق ابدأ يومك بأي فاكهة محلية وموسمية، قم بشراء الفاكهة مثل الكيوي والأفوكادو .





من يجب أن يأكل اللوز؟

1) إذا كنت تعاني من مقاومة الأنسولين، أو مرض السكري، أو إذا شعرت أن عينيك تضعفان حقًا، أو بشرتك غير مكتملة ، فإن اللوز يعد فكرة جيدة.

2) توضح أخصائية التغذية أنه يجب عليك نقع حوالي أربع حبات من اللوز في بعض الماء والاحتفاظ بها طوال الليل في الصباح، قشر اللوز وتناوله.

من يمكنه تناول الزبيب الأسود؟

1) إذا كنت تعانين من انخفاض الهيموجلوبين أو مشاكل الدورة الشهرية مثل ألم الثدي، أو الانتفاخ، أو الحموضة ، أو التشنجات، أو التهيج، أو التقلبات المزاجية ، فعليك تناول الزبيب الأسود.

2) يمكنك اختيار الزبيب البني أيضًا إذا لم يكن لديك الزبيب الأسود، نقع الزبيب الأسود طوال الليل وتناوله في اليوم التالي في الصباح.