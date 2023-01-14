شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بجامعة بطرسبورج يبتكرون عقاراً يحفظ الذاكرة وفعال فى مكافحة الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورج للعلوم التطبيقية الروسية، عن ثورة علمية للتخلص من مشكلة تؤرق الكثيرين، حيث إن علماء الجامعة ابتكروا عقارا يحفظ الذاكرة، وفعال في مكافحة مرض الزهايمر، مؤكدا، إن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت يلينا بوبوجايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة قائلة: "يهدف هذا العقار إلى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا، مما يساعد على حفظ الذاكرة، مضيفة، إنه نعتقد أن مرض الزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ، فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض.

وحسب المكتب، اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة، وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي وتصل إلى الدماغ وتؤثر إيجابا في الخلايا، مما يؤدي إلى استعادة الذاكرة.

وقالت وكالة تاس الروسية، إن الباحثين يخططون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.

يذكر أن دراسة في كلية الطب بجامعة إنديانا، توصلت مؤخرا إلى تفسير حول سبب كون أعراض مثل اللامبالاة هي العلامات الأولى لمرض الزهايمر، وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Molecular Psychiatry، تشير نتائج الدراسة إلى أن تعطيل هذه العملية يمكن أن يبطئ من تطور الخرف المرتبط بمرض الزهايمر.

أشارت مجموعة متزايدة من الأبحاث مؤخرًا إلى أن اللامبالاة هي واحدة من أولى علامات الخرف، قبل ظهور التدهور المعرفي وظهور مشاكل في الذاكرة، تبين أن حالة اللامبالاة تشير إلى بداية التنكس العصبي الذي يتطور إلى أعراض عصبية ونفسية تسبق الخرف ومرض الزهايمر.