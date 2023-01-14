أفضل العلاجات الطبيعية لالتهاب الجيوب الأنفية

بيروت - نادين محمد - تزداد حالات التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء، صحيح أنها حالة شبه مزمنة وقد تصيبك طيلة العام، لكن الطقس البارد يضاعفها، لاسيما مع انتشار الفيروسات مثل كورونا.

التهاب الجيوب الأنفي ليست حالة خطيرة ولكنها يمكن أن تسبب سيلان الأنف والعطس المتكرر والصداع والكثير من الانزعاج. إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية الخفيف المتكرر ، فمن الأفضل تعزيز مناعتك بتناول الأكل الصحي، و الابتعاد على المناطق المغلقة حتى لا تصبح عرضة للإصابة، وكذلك لا مانع من تطبيق بعض العلاجات الطبيعية الفعال في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

أفضل العلاجات الطبيعية لتسكين الجيوب الأنفية

1- شراب الفلفل الأحمر

يتميز الفلفل الأحمر الحار أنه مضاد حيوي طبيعي، لذا، يفضل الإكثار من تناوله عىل مدار العام، وفي الشتاء بشكل خاص.

في وعاء ، أضيفي ربع كوب من العسل الخام وملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار. تخلط جيدا وتخزن في وعاء محكم الغلق. تناولي ملعقة كبيرة من هذا الشراب عدة مرات في اليوم.

الصورة من موقع istockphoto

2- شاي الثوم

إذا كان الفلفل الأحمر مضاد حيوي طبيعي، فإن الثوم هو المكون الطبيعي السحري لتقوية المناعة، بالإضافة إلى تناوله داخل الطعام، يُنصح كذلك بضرورة تناوله خام لمد الجسم بجرعة مناسبة.

في قدر ، أضيفي كوبًا من الماء المصفى وأضيفي ملعقة كبيرة من معجون الثوم. ينضج لمدة 5 دقائق على نار منخفضة وتصفى. قومي برشفة ببطء.

3- خل التفاح

خل التفاح يعد من المكونات الطبيعية الأساسية لتحسين صحة الجسم، كما أنه رائع للبشرة الشعر، من ثم عليكِ دائمًا الاحتفاظ بزجاجة من خل التفاح في منزلك.

أضف كوبًا من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من العسل الخام وملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي غير المصفى في كوب، وتناوليه يوميًا.

الصورة من موقع istockphoto

4- ماء الحلبة

الحلبة من البذور التي تعزز الصحة وتحمي الجسم من الأمراض، بفضل ما تحتويه من مضادات للأكسدة تبقي جسمكِ في حالته الصحية الشابة لأطول فترة ممكنة.

أضيفي 3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة إلى كوب ماء واتركيها تنقع طوال الليل. يصفى في الصباح ويشرب هذا الماء.

الصورة من موقع freepik

5- زيت الأوكالبتوس

أضفِ بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري على منديل نظيف واستنشقه طوال اليوم. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات إلى الماء المغلي الساخن واستنشاق البخار لمدة 5 دقائق.

الصورة من موقع freepik

المصدر: Health shot

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