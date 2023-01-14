شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لتنظيف رئتيك من التلوث وتحسين صحة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع مستويات التلوث وجودة الهواء التي وصلت إلى علامات سيئة والاختناق من الضباب والدخان نحتاج إلى بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لتنظيف الرئتين أو التخلص من السموم بشكل طبيعي والحفاظ على رئتيك بصحة جيدة، بحسب موقع "Health".

كيف تنظف رئتيك من تلوث الهواء؟ 1. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدةيمكن أن يتسبب استنشاق ملوثات الهواء في حدوث التهاب في مجرى الهواء أو الرئتين ، والطريقة الأكثر طبيعية لتقليل هذا الالتهاب هي تضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي المعتاد هذه تساعد في تقليل الالتهاب. لذا ، فإن تناول الشاي الأخضر والتوت وحليب الكركم والخضروات الورقية والمكسرات وما إلى ذلك سيساعد على تنظيف رئتيك. 2. ممارسة الرياضةيمكن أن يؤدي الانغماس في التمارين الهوائية أو تمارين التنفس أو تمارين اليوجا لزيادة سعة الرئة إلى إحداث فرق هذه يمكن أن تجعل الرئتين أقوى وأكثر قدرة على مقاومة ملوثات الهواء لذلك ، حاول أن تأخذ وقتًا للمشي أو الجري أو أي تمرين آخر 4 مرات في الأسبوع على الأقل. 3. استنشاق البخاريساعد استنشاق بخار الماء المغلي في الدفء والرطوبة لنظام التنفس الداخلي يساعد ذلك في إزالة المخاط وإزالة الملوثات العالقة في مجرى الهواء والرئتين.





4. التوقف عن استخدام الروائحإن استخدام معطرات الجو أو العطور أو الشموع المعطرة في المنزل ليست فكرة رائعة لأنها ليست روائح طبيعية وتتكون من بعض أو غيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تكون ضارة برئتينا يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تهيج رئتيك وتجعلهما أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.





5. استخدام أجهزة تنقية الهواءلم تعد أجهزة تنقية الهواء رفاهية بعد الآن، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة شديدة التلوث، فقد أصبحت ضرورة تتوفر العديد من أنواع أجهزة تنقية الهواء بسهولة في السوق هذه الأيام ، لذا من السهل تركيب أحدها في المنزل. ستلاحظ اختفاء نصف مشاكل التنفس لديك وسيقل احتقان صدرك كثيرًا.