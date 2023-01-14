شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أنفلونزا موسمية.. جرب هذا العلاج المنزلى لتهدئة حلقك وتقوية مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض الطقس، نبدأ في تخزين الضروريات الشتوية مثل الخضراوات والفواكه والوجبات التي تحافظ على تدفئتنا، بقدر ما نحب متعة الشتاء، يجب أن نتذكر أيضًا أنه موسم نزلات البرد والإنفلونزا، فإن تعزيز مناعتنا له أهمية قصوى، فإذا كنت تعانى من أمراض الشتاء إليك علاجًا سريعًا لتخفيف حلقك وتقوية جهاز المناعة لديك طوال موسم البرد والإنفلونزا، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

يساعدك هذا العلاج المنزلي على التخلص من البرد والسعال والتهاب الحلق، كل ما تحتاجه فقط أربعة مكونات من مطبخك وهم " القرنفل والحبهان والزنجبيل والعسل" يتم تعزيز هذه المكونات بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

وإليك طريقة تحضير هذا العلاج السريع في المنزل

خذ القليل من القرنفل والحبهان احرق كلاهما على لهب غاز مشتعل، انتظر حتى يتحول لون كلا المكونين إلى اللون الأسود، بمجرد الانتهاء من ذلك ، اطحنهم بمساعدة ملعقة، يمكنك أيضًا استخدام الهاون والمدقة لطحنها ، ضيف القليل من عصير الزنجبيل والعسل، اخلط جيدا وتناوله سوف يخفف من التهاب حلقك ويقوى جهاز مناعتك .

ويعد هذا العلاج المنزلى فعال لتقوية جهاز المناعة فالزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية في الشتاء، حيث يحافظ الزنجبيل على الدفء ، مما يجعله مكونًا أساسيًا يعالج أعراض البرد والسعال، فالجينجيرول الموجود في الزنجبيل قوي في مكافحة الالتهابات ووقف نمو البكتيريا إنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لمعالجة العديد من أنواع البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا في أمعائك وفمك وحتى في الجهاز التنفسي.

والزنجبيل هو وسيلة جيدة للتسمم الغذائي والتهاب اللثة ونزلات البرد والإنفلونزا فهو يزيد من عدد الخلايا التائية التي تبحث عن مسببات الأمراض في جسمك وتدمرها.

كما يحتوى الحبهان ، على تأثيرات مضادة للبكتيريا خارج الفم وقد يعالج الالتهابات ، فقد تكون الزيوت الأساسية ومستخلصات الحبهان فعالة ضد مجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية التي تساهم في الالتهابات الفطرية والتسمم الغذائي ومشاكل المعدة ، قد تساعد المركبات الموجودة في الحبهان على زيادة تدفق الهواء إلى رئتيك وتحسين التنفس عن طريق تحفيز امتصاص الأكسجين بشكل أفضل وإرخاء ممر الهواء إلى الرئتين.