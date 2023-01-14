شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن إلى تقوية المناعة.. إليك 5 فوائد صحية لماء البامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ماء البامية مشروبًا ممتازًا نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية، من فقدان الوزن إلى مرض السكري ، توفر مياه البامية العديد من الفوائد الصحية، ومن المعروف أنه مصدر غني بالمعادن الأساسية والفيتامينات ومستويات عالية من الألياف التي تعتبر رائعة للحفاظ على صحة جسمك وسليمه وإليك 5 أسباب تجعلك تضيفه إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. ماء البامية لتخفيف الوزن:

البامية غنية بالفيتامينات B و C وحمض الفوليك والألياف وغيرها التي قد تساعد في كبح شهيتك وتعزيز فقدان الوزن إلى جانب ذلك ، قد يساعدك المشروب أيضًا في الحفاظ على رطوبتك وزيادة التمثيل الغذائي.

2. ماء البامية لمرض السكري:

البامية هي مصدر غني للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وهي فعالة للغاية في السيطرة على نسبة السكر في الدم، تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات من الوجبة ، مما يؤخر عملية الهضم مما يمنع ارتفاعات ما بعد الوجبة وآلام الجوع.

3. ماء البامية للمناعة:

البامية غنية جدًا بالفلافونويد أو مضادات الأكسدة، تم العثور على هذه المركبات للعمل بنشاط ضد أضرار الجذور الحرة في الجسم ، مما يعزز صحة المناعة بشكل عام.

4. ماء البامية لصحة القلب:

وفقًا للعديد من الدراسات ، تحتوي البامية على مركبات تساعد في تعديل مستويات الكوليسترول في الدم. قد يساعد هذا أيضًا في تقليل مخاطر العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة.

5. ماء البامية لصحة الجلد:

من المعروف أن البامية تحتوي على مستويات عالية من فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية الدم وطرد السموم، قد تساعد هذه العوامل بشكل أكبر في إبطاء عملية شيخوخة الجلد وتقليل مشاكل مثل تهيج الجلد والعيوب.

هل من الجيد شرب ماء البامية كل يوم؟

ووفقًا لخبيرة التغذية Rupali Datta ، "أفضل وقت موصى به لتناول هذا هو الصباح الباكر على معدة فارغة".

الآثار الجانبية لمياه البامية:

ينصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية من البامية بعدم تجربة هذا المشروب إلى جانب ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أيضًا تجنب ماء البامية لأنه مصدر غني للفركتان ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.