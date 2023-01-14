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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة يجب إدارتها على أساس يومي غالبًا ما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة العطش، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، والتعب، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الوزن غير المقصود علاوة على ذلك، يمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة أيضًا في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الجسم، مما قد يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى الأعضاء هذا بدوره يمكن أن يهدد الحياة، لذا يجب أن نراقب الأعراض التي قد تظهر في أجزاء مختلفة من الجسم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 أجزاء فى الجسم تشير إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم

1- العيون

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالعين مثل الرؤية الضبابية، وإعتام عدسة العين، والجلوكوما ، وأكثرها إثارة للقلق، اعتلال الشبكية السكري.

ينطوي اعتلال الشبكية على تغييرات في شبكية العين ، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر والعمى لدى مرضى السكري.

2- القدم

هناك طريقتان يمكن أن يؤثر بها مرض السكري على قدميك. الأول من خلال تلف الأعصاب ، الذي يحرم قدمك من الشعور بأي نوع من الإحساس.

ثانيًا ، قد تعاني من ضعف الدورة الدموية في قدميك ، مما يجعل من الصعب التئام أي عدوى بمرور الوقت ، إذا لم يتم علاج القروح أو العدوى ، فقد يؤدي ذلك إلى البتر.

3- الكلى

الكلى جزء لا يتجزأ من الجسم ، مما يساعد على تصفية جميع السموم والفضلات من الجسم يتكون من أوعية دموية صغيرة تساعد الجهاز على العمل بكفاءة. ومع ذلك ، قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف هذه الأوعية الدموية ، مما قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بمرض الكلى السكري، المعروف أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري.

تشمل الأعراض: وجود بروتين في البول ، زيادة الحاجة للتبول ، تدهور السيطرة على ضغط الدم ، تورم في القدمين والكاحلين واليدين والعينين ، غثيان ، قيء ، إرهاق وغير ذلك.

4- الأعصاب

تمامًا مثل اعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلى، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا إلى تلف الأعصاب يسمى اعتلال الأعصاب السكري.

يمكن أن تؤدي الحالة إلى أعراض تشمل التنميل أو انخفاض القدرة على الشعور بالألم أو درجة الحرارة ، والشعور بالوخز أو الحرقان ، والآلام والتشنجات الحادة ، والحساسية الشديدة للمس وتقرحات القدم الحادة ، والالتهابات وغير ذلك.

5- القلب والأوعية الدموية

نظرًا لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية ، فإن مريض السكري دائمًا معرض لخطر متزايد من مضاعفات القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، من المرجح أيضًا أن يعاني مرضى السكري من حالات أخرى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

6- أمراض اللثة

أمراض اللثة هي حالة شائعة مرتبطة بارتفاع نسبة السكر في الدم. عادة ما تحدث بسبب انسداد أو تضخم الأوعية الدموية التي تقلل من تدفق الدم إلى اللثة ، وبالتالي تضعف العضلات. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا إلى تعزيز نمو البكتيريا التي تسبب عادةً أمراض اللثة. تشمل الأعراض نزيفًا وحساسية وألمًا في اللثة.