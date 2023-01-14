شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين بسيطة قد تكشف عن صحة القلب.. منها قوة قبضة اليد وصعود السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية من الأمراض الخطيرة التي تودي بحياة ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم، وهناك العديد من الفحوصات الطبية للتحقق من حالة القلب ومع ذلك، يوصي العديد من خبراء الصحة وأخصائيو اللياقة البدنية بإجراء فحوصات بسيطة لتقييم صحة القلب من خلال تحليل معدل ضربات القلب والسهولة التي يقوم بها الشخص بالتمرين، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تمارين بسيطة قد تكشف عن صحة القلب

يمكن أن يكون الضعف القوي مقياسًا لصحة القلب والأوعية الدموية للشخص أصبح الاختبار شائعًا بعد نشر دراسة كبيرة شملت 140.000 بالغ في 17 دولة في The Lancet.



1- اختبار قوة قبضة اليد

وقال تقرير لجامعة هارفارد: "ظلت الروابط بين قوة القبضة والموت أو أمراض القلب والأوعية الدموية قوية حتى بعد تعديل الباحثين للأشياء الأخرى التي يمكن أن تسهم في الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة، مثل العمر والتدخين والتمارين الرياضية وعوامل أخرى.

2- تمرين لمس أصابع القدم

أصبح هذا التمرين اختبارًا منزليًا للتحقق من صحة القلب بعد أن زعمت دراسة، أجرتها الجمعية الفسيولوجية الأمريكية مع 526 مشاركًا، أن لديها القدرة على اكتشاف ما إذا كان القلب في حالة جيدة أم لا.



خلصت الدراسة إلى أن مرونة الجسم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب، وفقًا لهذا، إذا كنت تستطيع لمس أصابع قدميك دون أي صعوبة، فسيكون قلبك سليمًا.



تحتاج إلى الجلوس على الأرض ولمس أصابع القدم دون ثني الركبتين.

3-اختبار السلالم

هذا أحد أكثر الاختبارات شيوعًا، وتُستخدم نتائجه لتحديد صحة القلب ووجدت دراسة حديثة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الوقت الذي يستغرقه الشخص للصعود أو صعود أربع درجات من السلالم يحدد صحة القلب.

ووجدت الدراسة أن المدة المثالية لصعود 4 درجات من الدرج هي 1.5 دقيقة ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين استغرقوا وقتًا أقل يتمتعون بقدرة أعلى على ممارسة الرياضة.

كيف يفحص الناس صحة القلب في المنزل؟

يعد فحص صحة القلب من خلال معدل النبض أحد الطرق الشائعة التي يتبعها عامة الناس.

معدل النبض هو عدد المرات التي تصدر فيها الشرايين نبضًا ملحوظًا بسبب زيادة ضغط الدم الناتج عن ضربات القلب.

يتم تحليل معدلات ضربات القلب بناءً على أربعة أنواع من إيقاعات القلب: بطء القلب أو عندما تكون ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة؛ عدم انتظام دقات القلب أو عندما يتجاوز دقات القلب 100 نبضة في الدقيقة أو الرجفان أو عندما يرتجف القلب وانقباضه المبكر أو عندما يكون هناك دقات قلب مبكرة.

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

هل هذه الاختبارات موثوقة؟

بينما نشعر أن الطريقة التي تستجيب بها أجسامنا لهذه التمارين تكشف عن صحة قلبنا، يوصي الخبراء بإجراء اختبارات طبية على ذلك.



يقتبس تقرير صادر عن جامعة هارفارد هيلث عن الدكتور ديباك بهات، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد ورئيس قسم أمراض القلب في نظام بوسطن للرعاية الصحية ، قوله: "نتيجة هذه الاختبارات ليست مؤكدة أبدًا".

في اختبار إجهاد القلب ، الذي يتم اتباعه بشكل كبير لتحديد صحة القلب يمكن استخدامه لتحريك احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي لأعلى أو لأسفل لا يمكن استبعاده أو تشخيصه تمامًا."

حقيقة أن هذه التمارين تتطلب نشاطًا صارمًا للقلب تجعلها علامة على صحة القلب بينما يمكن القيام بذلك بسهولة ، يمكن استخلاص صورة دقيقة من الفحوصات الطبية التي يمكن أن تسهل بعد ذلك التدخلات الطبية والعلاج المناسب.

فحوصات طبية شائعة للتحقق من صحة القلب

الفحوصات الطبية الشائعة التي يستخدمها الأطباء لتحديد صحة القلب وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية هي مخطط كهربية القلب، مخطط صدى القلب، قسطرة القلب، التصوير المقطعي المحوسب للقلب ، التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب من بين أمور أخرى.



يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بإجراء فحص دم للتحقق من مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والألبومين والكرياتينين. يمكن أن تعني المستويات المرتفعة أو المنخفضة للغاية من هذه المركبات خطرًا أكبر على أعضاء الجسم الرئيسية مثل القلب.

كيف يمكنك أن تكون على دراية بمضاعفات القلب؟

من الضروري فهم أعراض مضاعفات القلب من أجل الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

العلامات التي تشير بوضوح إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية هي: ألم في الصدر ، ضغط ، عدم راحة ، أو ضيق. قصر النفس؛ خدر أو برودة أو ضعف أو ألم في أصابع قدميك أو قدميك أو أصابعك؛ الشعور بالدوار عند الوقوف أو الإغماء دون سبب واضح ؛ الصداع.