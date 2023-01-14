شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا النساء أكثر عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير الخبراء إلى أن خطر إصابة النساء باضطراب الغدة الدرقية أعلى بعشر مرات من الرجال، ويعد أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن اضطرابات الغدة الدرقية ناتجة عن استجابات المناعة الذاتية، وذلك وفقًا لموقع "indiatoday".

الغدة الدرقية، هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق، دورًا رئيسيًا في نمو جسم الإنسان، وهي مسؤولة عن الهرمونات التي تتحكم في وظائف مثل التمثيل الغذائي والنمو.

فتفرز الغدة الدرقية هرمون ثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين وكالسيتونين، والتي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي ونمو جسم الإنسان، ويؤدي الإفراط في إنتاج هذه الهرمونات أو قلة إنتاجها - عادةً T3 وT4 - إلى الإصابة بالأمراض.

من الأمراض الشائعة التي تصيب الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية والتهاب الغدة الدرقية وسرطان الغدة الدرقية.

وتعد اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء في مراحل مختلفة من الحياة بسبب ارتباط الهرمون الأنثوي، الإستروجين ، بهرمون الغدة الدرقية.

فيشير الخبراء إلى أن خطر إصابة النساء باضطراب الغدة الدرقية أعلى بعشر مرات من الرجال، فأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن اضطرابات الغدة الدرقية ناتجة عن استجابات المناعة الذاتية.

السبب وراء ذلك هو أن اضطرابات الغدة الدرقية غالبًا ما تكون ناجمة عن استجابات المناعة الذاتية، حيث يبدأ الجهاز المناعي للجسم في مهاجمة الغدة الدرقية الخاصة به، ومع ذلك ، لم يُعرف بعد سبب شيوع استجابات المناعة الذاتية لدى النساء أكثر من الرجال ،وأكد بعض الإخبراء أنه من المحتمل أن يكون مرتبطًا بعوامل وراثية وبيئية ونمطية.

فيحفز هرمون الاستروجين نمو هرمون الغدة الدرقية وكذلك البروتين الذي يرتبط بهرمون الغدة الدرقية، ويحفز الإستروجين أيضًا هرمون الغدة الدرقية، وهو مقدمة لهرمون الغدة الدرقية، وتتقلب مستويات هرمون الاستروجين في مراحل مختلفة من حياة المرأة، والحيض، والبلوغ، والحمل، والرضاعة، وانقطاع الطمث، وبالتالي، فإن اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء.

فأمراض المناعة الذاتية تؤثر أيضًا على الغدة الدرقية وتحدث بشكل متكرر عند النساء، وغالبًا ما يظهر قصور الغدة الدرقية في سن البلوغ والحمل وانقطاع الطمث ويجب فحصه على وجه التحديد خلال هذه المراحل من حياة المرأة.

ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل على نمو الجنين في الرحم، و تعتبر سرطانات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند الإناث مقارنة بالرجال وتحدث في وقت مبكر.

إلى جانب ذلك ، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تزيد من فرصة الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، فالعوامل البيئية ونمط الحياة مثل كمية تناول اليود ، بعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والنوم السليم ، وتجنب المواد الضارة مثل التبغ ، تنظم أيضًا الأداء السليم للغدة الدرقية.

هناك أيضًا علاقة بين هرمونات الغدة الدرقية والهرمونات التي تتقلب طوال الدورة الشهرية، وعلى الرغم من أن اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تحدث في أي وقت، إلا أنها تبدو أكثر انتشارًا لدى النساء أثناء وبعد انقطاع الطمث بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات.

ويمكن إدارة مشاكل الغدة الدرقية بالرعاية المناسبة والأدوية، تشمل الأعراض الشائعة لاضطرابات الغدة الدرقية الشعور بالقلق والتهيج والعصبية وصعوبة النوم وضعف العضلات وفقدان الوزن وتضخم الغدة الدرقية والمزيد.