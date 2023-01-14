شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول اللوز يعزز تعافى العضلات بعد النشاط الشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة شملت الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا مُرهقًا في عطلات نهاية الأسبوع أو بشكل جزئي أن تناول اللوز بشكل يومي يمكن أن يساعد في تعزيز تعافي العضلات بعد ممارسة الرياضة ، كما وجد العلماء أن اللوز يزيد مستوى الدهون الصحية فى الدم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" شملت التجربة السريرية 38 رجلاً و 26 امرأة تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا تم اختيار نصفهم بشكل عشوائي لمجموعة حمية اللوز النصف الآخر ينتمي إلى المجموعة الضابطة، الذين ، بدلاً من اللوز ، يأكلون قطعة من الحبوب المطابقة للسعرات الحرارية يوميًا.

وأخذ الباحثون عينات من الدم والبول قبل وبعد فترة الأربعة أسابيع من المكملات الغذائية، وتضمنت مقاييس الأداء جلسة مدتها 90 دقيقة تضمنت اختبارًا لاهوائيًا مدته 30 ثانية، وقفزًا رأسيًا ، وتمارين ضغط وتمارين قوة الساق الخلفية كما تم أخذ عينات من الدم والبول مباشرة بعد جلسة التمرين التي استمرت 90 دقيقة ، ثم تم أخذها يوميًا لمدة أربعة أيام بعد ذلك.





المشاركون أبلغوا عن مستوى الألم والتعب لديهمبعد كل سحب دم ، قام المشاركون بملء استبيان "لمحة عن الحالة المزاجية" (POMS) الذي قيموا فيه الألم والصلابة التي شعروا بها بعد تمرين غير معتاد أو شاق.

كما هو متوقع، أدى التمرين الذي استمر 90 دقيقة إلى زيادة شعور المشاركين الذاتي بتلف ووجع العضلات.

أشارت درجات POMS الأعلى إلى انخفاض النشاط وزيادة التعب والقلق والاكتئاب.

وجد الباحثون أن المشاركين من الإناث والذكور الذين تناولوا 57 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة شهر كان لديهم المزيد من الدهون المفيدة 12،13-dihydroxy-9Z-octadecenoic (12،13-DiHOME) في دمائهم مباشرة بعد جلسة مكثفة من ممارسة الرياضة ، مقارنة بالمشاركين الضابطين الذين تناولوا لوحًا من الحبوب المطابقة للسعرات الحرارية يوميًا.

فوائد أكل اللوز

قال البروفيسور ديفيد نيمان، مدير مختبر الأداء البشري بجامعة ولاية أبالاتشيان في جامعة نورث كارولينا للأبحاث، إن أولئك الذين تناولوا اللوز "أفادوا أيضًا بأنهم شعروا بإرهاق وتوتر أقل، وقوة أفضل للساق ، وقلل من تلف العضلات بعد التمرين من أولئك الذين لم يتناولوا اللوز.

وأضاف "نستنتج أن اللوز يوفر مغذيات فريدة ومعقدة ومزيج بوليفينول قد يدعم التعافي من المستويات المجهدة من التمارين.

كما أن اللوز يحتوي على كميات عالية من البروتين وأنواع صحية من الدهون وفيتامين E والمعادن والألياف - ويحتوي الجلد البني من اللوز على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد.