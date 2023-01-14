شكرا لقرائتكم خبر عن تقويم الأسنان للبالغين.. تعرف على المضاعفات والمخاطر التي تنطوي عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار العديد من البالغين الحصول على تقويم الأسنان لتقويم أسنانهم أو تصحيح عضتهم، وغالبًا ما يعتمد قرار القيام بذلك على التفضيلات الشخصية والأهداف الخاصة بصحة الفم.

ومع ذلك ، فإن الحصول على تقويم الأسنان في سنوات المراهقة يختلف عن الحصول عليها في مرحلة البلوغ، ونتعرف فيما يلى حسب موقع " OnlyMyHealth"، على أسباب الاختلاف.

أهمية الأقواس

إلى جانب تحسين مظهر أسنانك ، يمكن أن تساعد الدعامات أيضًا في حل المشكلات الوظيفية مثل مشاكل العض وصعوبة المضغ، يمكنهم حتى المساعدة في منع مشاكل الأسنان المستقبلية من خلال التأكد من محاذاة أسنانك بشكل صحيح.

في حين أن الناس قد يستغرقون بعض الوقت للتعود على تقويم الأسنان وقد يحتاجون إلى بعض التعديلات في نمط الحياة ، فإن العديد من البالغين يجدون فوائد الحصول على أسنان مستقيمة وعضة مصححة تستحق الاستثمار. يمكن أن تعزز الأقواس احترام الذات والثقة، ويمكنها أيضًا تحسين صحة الفم بشكل عام.

ما هي المضاعفات والمخاطر التي ينطوي عليها؟

"لا يوجد عمر محدد لعمل تقويم الأسنان، ولكن من الأفضل أن تحصل على تقويم الأسنان في سنوات المراهقة. هذا لأن نمو العظام يحدث عندما يتم وضع تقويم الأسنان ، لذلك يجب أن يتم العلاج في أقرب وقت ممكن، يعتبر نمو العظام جيداً عند الأطفال والشباب، بينما يتباطأ عند كبار السن ، وبالتالي تزداد فترة الشفاء عند البالغين ".

مزيد من الاهتمام والعناية المطلوبة

من المهم ملاحظة أن تقويم الأسنان للبالغين قد يتطلب وقتًا واهتمامًا أكبر من تقويم الأسنان للأطفال أو المراهقين. وذلك لأن أسنان البالغين أكثر نضجًا وثباتًا في طرقها ، لذلك قد تتطلب مزيدًا من الوقت والجهد للانتقال إلى مواقعها الصحيحة. في بعض الحالات ، قد يحتاج البالغون إلى ارتداء تقويم الأسنان لفترة زمنية أطول من الأشخاص الأصغر سنًا.

النظافة التقويمية ضرورية عندما يتعلق الأمر بالتقويم، وأضافت: "يصبح من الصعب تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد أثناء وضع تقويم الأسنان على أسنانك. وهذا يمكن أن يجعل الأسنان عرضة لتراكم القلح، وبالتالي ، يجب على الشخص البالغ الذي يستخدم تقويم الأسنان الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة والحفاظ على نظافة الفم السليمة".

المزيد من الوقت المطلوب للحصول على النتائج

الصبر مهم، فقد يستغرق الأمر عدة سنوات لتحقيق النتائج المرجوة. "في كبار السن، تصبح بعض العوامل التي تساعد في نمو العظام وتطورها بطيئة، ونتيجة لذلك ، يستغرق العلاج وقتًا أطول بكثير مقارنة بالمراهقين."

يتطلب الالتزام

يتطلب ارتداء تقويم الأسنان زيارات منتظمة لأخصائي تقويم الأسنان ، وستحتاج إلى أن تكون حريصًا على اتباع خطة العلاج الموصوفة.

الأشخاص - سواء كانوا صغارًا أو كبارًا - يجب أن يرتدوا أدوات التثبيت بعد الانتهاء من علاج تقويم الأسنان ، مما قد يزيد من وقت العلاج، يجب ارتداء المثبتات بعد الانتهاء من علاج تقويم الأسنان للتأكد من أن وضع الأسنان لا يعود إلى وضع ما قبل المعالجة.

تأثير مشاكل الفم والمشاكل الصحية الأخرى على تقويم الأسنان

"يصبح علاج تقويم الأسنان أكثر صعوبة عندما يعاني الشخص من مشاكل صحية في الفم ، على سبيل المثال، إذا أصيب شخص بآفات في تجويف الفم ، يمكن أن تتفاعل الدعامات معها، لأنها أيضًا أجسام غريبة، حالات صحية أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم يلعبان أيضًا دورًا في ذلك. في هذه الظروف ، يتأخر نمو العظام ويضعف، بالنسبة لمثل هؤلاء المرضى، من المفيد التحكم في مستويات السكر وضغط الدم قبل الذهاب إلى علاج تقويم الأسنان.

في الختام ، لا يوجد عمر مناسب لتقويم الأسنان للبالغين ، ولكن إذا كنت تفكر في تقويم الأسنان كشخص بالغ ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو استشارة أخصائي تقويم الأسنان. يمكنهم تقييم احتياجات الأسنان الخاصة بك ومساعدتك في تحديد ما إذا كان تقويم الأسنان هو خيار العلاج المناسب لك. مع أخصائي تقويم الأسنان المناسب والالتزام بخطة العلاج الخاصة بك ، يمكنك تحقيق ابتسامة جميلة وصحية في أي عمر.