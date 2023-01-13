هل للجلوس على الأرض أي فوائد صحية؟

بيروت - نادين محمد - بدلاً من الجلوس معاً لتناول الوجبات، يتناول معظم الأشخاص وجبات سريعة في مكاتبهم أو أثناء التنقل. لسوء الحظ، يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى زيادة الوزن والسمنة ومخاطر صحية أخرى إلا أنه في المقابل يمكنهم تعزيز عادة تناول الطعام على الأرض في بعض الأوقات لفوائد صحية عديدة للجلوس على الأرض أبرزها دعم صحة العمود الفقري وتوزيع كتلة الجسم بشكل متوازن، وهو ما يعطي قدراً كبيراً من الراحة وتقوية عضلات الورك وهي العضلات التي تربط الوركين بالفخذ وأسفل الظهر والحوض. يمكن أن تؤثر عضلات الورك الضعيفة على مشيك وثباتك وتوازنك أيضاً وتقوية عضلات الفخذين. إليك أبرز فوائد الجلوس على الأرض.

1. يحسن قوامك

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تعد قدرتك على النهوض من الأرض مؤشراً على طول العمر وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية، فقد أشارت الدراسة إلى أن الجلوس على الأرض لبضع دقائق في اليوم يحافظ على مستويات عالية من مرونة الجسم، وقوة العضلات، ونسبة القوة إلى الوزن ولها تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع.

2. يحسن الهضم

الجلوس على الأرض بطريقة القرفصاء لتناول الطعام يشبه أحد تمرينات اليوجا المسماة sukhasanوالتي تقوم على تدليك عضلات البطن وتحسين الدورة الدموية في المنطقة السفلية، مما يساعد على الهضم، ويعد الجلوس مفيداً أيضاً لمن يعانون من صعوبة بلع الأطعمة والمشروبات.

2. منع زيادة الوزن

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يمكن أن يساعد الجلوس على الأرض عند تناول الطعام في منع زيادة الوزن وإبطاء سرعة تناول الطعام، وهي تقنية مفيدة لتحقيق الشبع المبكر ومنع زيادة الوزن.

3. يريح العقل ويخفف من التوتر

يساعد الجلوس في تخفيف التوتر والقلق والتحكم في ضغط الدم بشكل طفيف.



4. يحسن الروابط الأسرية

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يجبرك الجلوس على الأرض عند تناول الطعام على أخذ استراحة من مهامك، وهو ما قد لا تفعله بخلاف ذلك. يمكن استخدام هذا الوقت للتواصل وقضاء الوقت مع عائلتك؛ لذا يمكنك اغتنام هذه الفرصة ومحاولة تناول وجبتك التالية وأنت جالسة على الأرض.

المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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