شكرا لقرائتكم خبر عن هل صفار البيض ضار؟.. اعرف الحد الأقصى للاتسهلاك للحماية من ارتفاع الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك خبراء الصحة ما إذا كان يجب أن يمكنك تناول صفار البيض ، وكم من العدد البيض الذي يمكنك تناوله في اليوم، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

كم عدد البيض الذي يجب أن تأكله في اليوم؟ هل يجب عليك تناول بياض البيض فقط؟ هل صفار البيض مرتبط بزيادة الوزن أو ارتفاع الكوليسترول؟ ظل الخبراء يجيبون على أسئلة مثل هذه منذ عقود ، ولا يزال عدد البيض المستهلك في اليوم محل نقاش.

وما الذي يجعل هذه الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ، والتي تعتبر مصادر ممتازة للبروتينات وفيتامين د ، موضوعًا ساخنًا في عالم الحمية؟ لطالما كان البيض جزءًا من العديد من الأنظمة الغذائية. ومع ذلك ، فقد تم ربطها أيضًا بالكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك ، اقترح فريق من الباحثين من معهد أبحاث صحة السكان (PHRI) بجامعة ماكماستر والعلوم الصحية في هاميلتون أن تناول بيضة واحدة يوميًا لن يؤذيك ولن يؤثر على مستويات الكوليسترول لديك.

فلعقود من الزمان ، أدى الخوف من مشاكل الكوليسترول بالعديد من الناس إلى التقليل من تناول البيض لأنه مصدر للكوليسترول الغذائي، ويقول خبراء التغذية إن متوسط ​​صفار البيض الكبير يحتوي على ما يقرب من 200 ملليغرام من الكوليسترول - حوالي 2 - ثلث ما كان يعتبر الحد الأقصى اليومي لاستهلاك الكوليسترول الغذائي حتى عام 2015 ، عندما توقفت الإرشادات الغذائية الفيدرالية عن التوصية بحد الكوليسترول الغذائي .

وفي وقت سابق ، أوصت جمعية القلب الأمريكية بتجنب صفار البيض لأنه يساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومع ذلك ، تشير التوصية إلى الحد من بيضة واحدة، ولكن إذا لم يكن هناك مراضة أخرى لشخص سليم يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب مع أشياء أخرى مثل الفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والزيوت الصحية ، فلا يزال بإمكانهم تناول بيضة واحدة يوميًا، لأن بيضة واحدة مليئة بالكثير من العناصر الغذائية.

فتحتوي بياض البيض على الكثير من البروتينات ، كما يحتوي صفار البيض أيضًا على البروتينات ، وهي جزء كبير من الدهون ولكنها محملة بالعناصر الغذائية الأخرى التي لا توجد في البيض.

ونظرًا لأن الكبد ينتج معظم الكوليسترول في الجسم ، يعتقد العديد من الخبراء أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تجعل الكبد ينتج الكثير من الكوليسترول، و على الرغم من أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول والدهون ، إلا أن تناول بيضة واحدة يوميًا يكفي للجسم ولن يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فعلى الرغم من مكونات الكوليسترول ، فإن البيض منخفض في الدهون المشبعة ويعتبر مغذيًا بشكل عام، وتعتبر البيضة - التي تحتوي على حوالي 78 سعرًا حراريًا - مصدرًا جيدًا للبروتين .

"إذا كنت تستخدم البيض المقلي مع الكثير من الزيت ، فمن المؤكد أنه سيزيد من السعرات الحرارية، ولكن إذا كنت تتناول كمية أقل من الزيت ، فستكون منخفضة جدًا في السعرات الحرارية، و من حيث الكوليسترول ، على الرغم من أن صفار البيض تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول ، ولا يمكنك تجنبها إلا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالكوليسترول ، ثم يمكنك التمسك ببياض البيض، ولكن الأفراد الأصحاء يجب أن يتناولوا بيضة واحدة يوميًا .

فيحتوي صفار البيض الغني بالكوليسترول أيضًا على مواد تساعد العينين، اللوتين والزياكسانثين ، اللذان يقيان من إعتام عدسة العين والضمور البقعي، و توصي جمعية القلب الأمريكية الآن بيضة واحدة يوميًا (أو بياض بيضتين) كجزء من نظام غذائي صحي .