شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات بسيطة لتعزيز صحة دماغك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطريقة التي يعمل بها دماغنا على أساس يومي تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العقلية يمكن أن يؤثر ذلك على ما نشعر به، وعدد التقلبات المزاجية التي نمر بها، ومدى تركيزنا ، في هذا التقرير نتعرف على 7 عادات بسيطة لصحة الدماغ، بحسب موقع "Health".

كيف تزيد من قوة الدماغ؟ 1. احصل على الكثير من ضوء الشمسأظهرت دراسة جديدة بواسطة PubMed Central (PMC) أن التعرض غير الكافي لأشعة الشمس يمكن أن يسبب انخفاضًا كبيرًا في مستويات الدوبامين يمكن أن تساعدك دقيقتان فقط من أشعة الشمس في الصباح على الشعور باليقظة والتركيز سيساعدك بدء يومك مبكرًا أيضًا على النوم بسرعة أكبر في الليل.

يمكنك الذهاب في نزهة صباحية سريعة في الصباح الباكر وتجنب فحص هاتفك لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الاستيقاظ.





2. قل لا للسكر المكررمزيج إدمان من السكر والملح هو ما يجعل شهيتك لا تشبع هذا هو السبب في أننا ننتهي بنهم في تناول الحلويات المليئة بالسكر أو رقائق البطاطس المليئة بالملح.

يمكنك دائمًا استبدال السكر المكرر ببدائل السكر الصحية مثل العسل وما إلى ذلك أيضًا، حافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يمكن أن تكون العادة اليومية التي يجب تضمينها في نمط حياتك هي زيادة تناولك للبروتين في الصباح مما يقلل بشكل كبير من الرغبة الشديدة في تناول السكر ويعيد أيضًا عدم الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة المصنعة في المنزل.





3. تحسين نمط نومكالنوم هو أحد أهم جوانب الصحة الجيدة سيؤدي عدم وجوده أو نمط النوم المضطرب إلى استنزاف طاقتنا ومستويات التحفيز. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، من الضروري أن يحصل الشخص البالغ حتى 60 عامًا على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم ليلاً.

للحصول على نوم مناسب ، يجب أن تتجنب الكافيين بعد الساعة 12 ظهرًا ، والاستيقاظ والنوم في نفس الوقت كل يوم لبناء روتين والحد من وقت الشاشة قبل النوم.





4. حرك جسمك يوميابحسب دراسة جديدة فإن الانغماس حتى في 10 دقائق من التمارين الهوائية اليومية يمكن أن يؤدي إلى تحسن الحالة المزاجية. ستشعر دائمًا بالانتعاش بعد بعض النشاط البدني وستكون لديك قوة أفضل للتركيز على مهامك.





5. ركز على اللحظات الصغيرة من السعادةالشعور بالرضا لا يتطلب أن يحدث شيء ضخم أو يغير الحياة. يمكن للشخص أن يجد السعادة بسهولة في الطعام الجيد، أو نص من أحد أفراد أسرته ، أو كتابًا جيدًا ، أو رشفة من القهوة ، أو جلسة تدريب رائعة ، وما إلى ذلك.

تشبث بهذه اللحظات لأنها ستساعدك على الحفاظ على مزاجك تحت السيطرة والبقاء متحمسًا .

اعتد على الاحتفاظ بقائمة من اللحظات (الأنشطة ، الأحداث ، الأشخاص) التي جعلتك تشعر بالامتنان وحاول إضافة 3 أخرى كل مساء.





6. ممارسة التأمللا يجب أن يكون التأمل دائمًا جالسًا متربعًا في وضع ثابت ، يمكن أن يكون أي شيء يساعدك في تصفية ذهنك من كل الفوضى ، والتركيز على الداخل والسماح لأفكارك بالذهاب والذهاب دون أي حكم.

يمكن أن يكون المشي ، القراءة ، الرقص ، أي شيء يساعدك على تصفية ذهنك من كل الأفكار غير الضرورية لذلك ، حاول تخصيص 10 دقائق من يومك كل صباح.





7. استهلك أوميجا 3هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية اللبنات الأساسية لبناء الدماغ ولكن معظمنا لا يستهلك ما يكفي تقريبًا.

أظهرت دراسة جديدة بواسطة Harvard Health Publishing أن 1000 مجم يوميًا من EPA (نوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3) يمكن أن يعمل كمضاد للاكتئاب.

إذا كنت تتناول أوميجا 3 ، فحاول زيادة تناولك لعين الجمل والسلمون، وبذور الكتان، والأعشاب البحرية ، مع تناول 2-3 جرام من زيت السمك يوميًا.