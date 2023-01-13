ماذا يعني عندما يكون اللسان أبيض؟

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون اللسان الأبيض مؤشراً على أمراض مختلفة أو نتيجة لتناول أدوية معينة كانت حالة اللسان تستخدم دائماً لتشخيص الأمراض في الجسم؛ يظهر لنا اللسان أن هناك شيئاً ما خطأ بالجسم قبل ظهور الألم، ويمكن أن يكشف عن وجود المرض، قد يكون وجود لسان أبيض أمراً مخيفاً لأنه ليس الحالة الطبيعية للسانك، ولكنه في معظم الأحيان مجرد حالة غير ضارة، هناك حالات يمكن أن يكون فيها اللون الأبيض بمثابة تحذير قبل الإصابة بالعدوى أو السرطان المبكر.

بعض الأشياء الأخرى مثل جفاف الفم والحمى والتدخين والتنفس من خلال فمك والمضادات الحيوية يمكن أن تكون سبب اللسان أبيض.

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يمكن أن يكون أيضاً علامة على ضعف جهاز المناعة أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن في جسمك. إذا كنت تعانين من أعراض أخرى مثل الألم والشعور بالحرقان، فمن الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كنت ستحتاجين إلى علاج إضافي.

هناك حالة أخرى يمكن أن تسبب اللسان الأبيض وهي مرض القلاع الفموي. ويسمى أيضاً داء المبيضات الفموي؛ لأن فطر المبيضات هو الذي يسببه، المبيضات هي كائن حي يحدث بشكل طبيعي في جسمك، ولكن عندما تتراكم بكميات كبيرة على لسانك، يمكن أن تسبب بقعاً بيضاء في جميع أنحاء فمك.

هناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في تنظيف وتطهير اللسان. سوف يساعدك على تحسين صحة لثتك وحتى أسنانك.

1. الثوم

الثوم يعد سبب رائحة الفم الكريهة، وليس وسيلة لتنظيف الفم يمكنك تجاهل المعتقدات السابقة عن الثوم، وعليك تناوله نيئاً فهو سيساعدك على قتل البكتيريا والتخلص من بياض اللسان.

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2. الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وعلاجية لقتل الجراثيم على اللسان واللثة، يمكنك استخدام منتجات مثل معجون الأسنان وغسول الفم التي تحتوي على الصبار أو شرب عصير الصبار.

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3. الملح

يعد الملح هو أحد أفضل الطرق لتنظيف اللسان، ويمكنك رش القليل من الملح على لسانه وتنظيفه برفق بفرشاة أسنان لمدة دقيقة ثم شطف فمك بالماء، ويمكنك تكرار استخدامه مرتين في اليوم.

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4. الكركم

الكركم بديل ممتاز للأدوية المطهرة للفم. يُمزج الكركم وعصير الحمضيات حتى نحصل على قوام كريمي. يمكنك فرك المزيج على اللسان لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ.

5. فرشاة أسنان

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لإزالة الخلايا الميتة والبكتيريا التي تجعل لسانك أبيض اللون، حاولي تنظيف اللسان بفرشاة أسنان أو فرشاة خاصة من الأسفل إلى الأعلى -من القاعدة إلى الحافة- فهذا مهم جداً لصحة فمك.

6. غسول الأعشاب

للأعشاب خصائص طبية مثل البابونج والنعناع والمريمية يمكنك أخذ ملعقة كبيرة من البابونج، وملعقة صغيرة من النعناع، وملعقة صغيرة من المريمية، واخلطيها بـ4 أكواب من الماء المغلي وانتظري حتى يبرد ثم يصفى. ثم يصب ملعقة كبيرة من الملح في الغسول، استخدمي الغسول مرتين يومياً بعد غسل أسنانك بالفرشاة لتري النتائج على لسانك.

7.صودا الخبز

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وفقاً لبعض الأبحاث يمكن أن تزيد صودا الخبز من درجة الحموضة في الفم واللسان، مما يؤدي إلى انخفاض البكتيريا ويمكنك مزج عصير الليمون وصنع معجون لاستخدامه كمقشر لإزالة الخلايا الميتة والبكتيريا من لسانك.

المصدر : موقع هيلث لاين

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