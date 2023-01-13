شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبيها أثناء الحمل.. منها الأسماك المحتوية على الزئبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتعرض المرأة أثناء الحمل إلى التسمم الغذائي بسبب تناول أطعمة قد تسبب لها ولجنينها مشاكل صحية، لذا من الضروري اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية مع ما تأكلينه، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة يجب تجنبها أو الحد منها أثناء الحمل، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

أطعمة يجب تجنبها أو الحد منها أثناء الحمل1- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق

عندما يتراكم الزئبق في مجرى الدم، يمكن أن يتلف دماغ طفلك وجهازه العصبي تشمل الأسماك التي تحتوي على أعلى مستويات من الزئبق ما يلي:

-سمك أبو سيف

-سمك القرميد

-قرش

-التونة

بدلاً من ذلك يمكن اختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ولكنها عالية في أوميجا 3 مثل:

-سمك السلمون

-السردين

-الأنشوجة

-الماكريل

-اللحوم الجاهزة أو المأكولات البحرية

أثناء الحمل ، قد يؤدي مرض بكتيريا تسمى الليستريات إلى الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ومشاكل صحية أخرى لطفلك.

2- المأكولات البحرية واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا

من المرجح أن تحتوي المأكولات البحرية واللحوم غير المطبوخة جيدًا على بكتيريا وطفيليات مسببة للأمراض - والتي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو مشاكل في النمو لدى طفلك.

الامثله تشمل:

السوشي

المحار الخام والمحار

شرائح اللحم والبرجر غير المطبوخة جيدا

-اللحوم الباردة ، مثل السلامي

-السمك المدخن

-اللحوم الباردة

قومي دائمًا بطهي المأكولات البحرية والدواجن واللحوم إلى الحد الأدنى من درجة الحرارة الداخلية الآمنة الموصى بها من وزارة الزراعة الأمريكية.

3- البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا

لا تأكلى البيض حتى يصبح الصفار والبياض متماسكين. تجنبى أي منتجات تحتوي على البيض النيء ، بما في ذلك:الآيس كريم محلي الصنع عجينة أو عجينة غير مخبوزة

4- الأطعمة غير المبسترة

تتضمن البسترة تسخين الأطعمة إلى درجة حرارة معينة لقتل البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة. العديد من الأجبان الطرية غير مبسترة وبالتالي فهي غير آمنة للأكل أثناء الحمل. الامثله تشمل:

-جبن أبيض طري

-فيتا

ريكفورد

تشمل الأطعمة الإضافية التي قد ترغبين في التفكير في الحد منها ما يلي:

-الكافيين: وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ، من الآمن استهلاك أقل من 200 مجم من الكافيين يوميًا أثناء الحمل ومع ذلك ، فحتى الكميات المتواضعة من الكافيين أثناء الحمل ترتبط بانخفاض الوزن عند الولادة لهذا السبب قد يوصي الأطباء باختيار بدائل خالية من الكافيين أو منزوعة الكافيين مثل شاي الأعشاب كلما أمكن ذلك.

الأطعمة المصنعة: لا يعتبر تناول القليل من الكوكيز أو رقائق البطاطس في بعض الأحيان أمرًا خطيرًا أثناء الحمل ومع ذلك يجب الحد من استهلاكك للأطعمة المصنعة ، لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون عالية في السكر والملح ولكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية التي تحتاجها أنت وطفلك.

قد يؤدي تناول الأطعمة فائقة المعالجة أثناء الحمل أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.