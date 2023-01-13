شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حقن حرق الدهون.. هل هي آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وبرنامج تمارين متسق هما أفضل دواء لحرق دهون الجسم، إلا أنهما لا يكفيان في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى ذلك ، يكون الحفاظ على وزن صحي أكثر صعوبة عندما تكون زيادة الوزن أو السمنة وباءً في العالم الحديث، نتيجة لذلك ، لجأ الكثير من الناس إلى الطب الحديث لمساعدتهم على تقليص محيط الخصر لديهم عن طريق حقن حرق الدهون، وإليك كل ما تريد معرفته عنها وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي حقنة حرق الدهون؟

حقنة حرق الدهون ، هي حقنة مغذية تحتوي على مركبات تحرق الدهون للمساعدة في إنقاص الوزن، تستخدم الحقن الموجهة للدهون مجموعة من الفيتامينات للمساعدة في زيادة التمثيل الغذائي وزيادة الطاقة وحرق الدهون بسرعة أكبر ، هناك العديد من مجموعات الحقن المختلفة الموجه للخلايا لمساعدة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم وأهدافهم الشخصية ومع ذلك ، تشمل جميع "الوصفات" ثلاث مواد كيميائية لحرق الدهون - الميثيونين ، والإينوزيتول ، والكولين (MIC) ، والفيتامينات الحيوية الأخرى للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن.

ميثيونين

حمض أميني يساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، يساعد المركب أيضًا على تكسير ومعالجة الدهون ويدعم الهضم.

اينوزيتول

يُعرف باسم فيتامين ب 8 (ولكنه غير مصنف على أنه فيتامين) ، وهو مسؤول عن استخدام الجسم للدهون والكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد الخلايا الدهنية على الخروج من الكبد للتخلص من الفضلات.

الكولين

فيتامين قابل للذوبان في الماء وينظم مستوى طاقة الجسم والتمثيل الغذائي، كما أنه يمنع ترسب الأحماض الدهنية.

فيتامين ب 12

تمامًا مثل MIC في هذه الحقن ، يتمتع B12 بالعديد من الفوائد الصحية، فيتامين ضروري لزيادة التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من تحويل الدهون إلى طاقة وزيادة الطاقة.

فيتامين ب 6

فيتامين آخر قابل للذوبان في الماء يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة المختلفة، يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الرغبة الشديدة وتعزيز نمو العضلات.

L- كارنيتين

L-carnitine هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في الجسم ويوفر الطاقة، كما أنه يحسن وظائف القلب والدماغ والعضلات.

كم مرة يتم إعطاء الحقن؟

يختلف تواتر الحقن الموجه للخلايا من حالة إلى أخرى ، ولكن من الشائع 1-3 مرات في الأسبوع، من المهم ملاحظة أن نتائج فقدان الدهون الملحوظة قد تستغرق عدة أسابيع - أو أكثر. ومع ذلك ، يعتمد فقدان الوزن الفردي أيضًا على نمط الحياة والتغييرات الغذائية يمكن خسارة 2 كيلو أسبوعيًا عند الجمع بين الحقن ونظام غذائي صحي وروتين تمارين ثابت

الآثار الجانبية والمخاطر

تعتبر الحقن الموجه للشحوم آمنة ومنخفضة المخاطر لذلك ، الآثار الجانبية (إن وجدت) ضئيلة ونادرة ؛ ومع ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمؤشرات المحتملة ، مثل الحساسية يجب على أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك مراجعة أي حساسية محتملة قبل بدء الحقن للتأكد من أنها لا تتداخل مع أي أدوية أو حالات طبية حالية ، في حالات نادرة ، قد يعاني الناس من غثيان خفيف بسبب زيادة المغذيات أو الصداع. ومع ذلك ، بشكل أكثر شيوعًا ، يعاني المستخدمون من إزعاج طفيف أو كدمات بالقرب من مشهد الحقن.

لسوء الحظ ، لم يكن هناك الكثير من الأبحاث المحددة حول الحقن الموجه للدهون ، لكن البيانات تظهر أن الأشخاص قد فقدوا الوزن بنجاح. على سبيل المثال ، تعتبر فيتامينات B12 حيوية لزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون ، وفقًا لمراجعة عام 2020. ومع ذلك ، أكد الباحثون أيضًا أن نقص فيتامين ب 12 يساهم في السمنة وتراكم الدهون.