شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه شتوية منها الرمان والبرتقال للوقاية من نزلات البرد والسعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العدوى بما في ذلك نزلات البرد والسعال والإنفلونزا أكثر شيوعًا طوال فصل الشتاء، فإن امتلاك جهاز مناعة قوي أمر ضروري للبقاء على قيد الحياة في فصول الشتاء القاسية دون معاناة، عن طريق تضمين فواكه الشتاء في نظامك الغذائي بشكل منتظم، حيث تحتوي الثمار الموجودة في موسم الشتاء على العناصر الصحيحة لدعم جهاز المناعة وتقديم العناصر الغذائية المتوازنة دون إمكانية زيادة الوزن، وإليك أفضل فواكه الشتاء ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

إليك أفضل الفواكه لفصل الشتاء:1. الرمان

قم بتضمين الرمان في نظامك الغذائي في فصل الشتاء لجني الفوائد الصحية والنكهة الحامضة لكل بذرة لذيذة، اللون القرمزي النابض بالحياة لبذور الرمان هو نتيجة لمادة البوليفينول ، مضادات الأكسدة القوية، يوجد المزيد من مضادات الأكسدة في عصير الرمان أكثر من غالبية عصائر الفاكهة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على ثلاثة أضعاف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأذى وتقليل الالتهابات.

2. البرتقال

يجب أن يصبح البرتقال ، وكل ثمار الحمضيات الأخرى في هذا الصدد ، عنصر الوجبة الخفيفة المفضل لديك، عادة ما يكون البرتقال متاحًا وخيارًا رائعًا لأنه مصدر قوة لفيتامين سي ، حتى لو لم يكن بالضرورة محاصيل شتوية، مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يسمى فيتامين سي يحمي من تدهور الخلايا، بالإضافة إلى ذلك ، يتم استكمال بعض عصائر البرتقال بفيتامين د بالإضافة إلى الألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في ثمار الحمضيات.

3. الكمثرى

يمتد موسم الكمثرى من نهاية الصيف حتى بداية الشتاء، فهى فاكهة غنية بشكل خاص بالنحاس والبوتاسيوم ، والمعادن التي تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تعزيز المناعة ، وتنظيم التمثيل الغذائي للكوليسترول ، وتسهيل تقلص العضلات.

4. التفاح

من بين الفواكه الشتوية الأكثر شعبية التفاح ، فهو مليء بالألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى، تحتوي الفاكهة على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ومستويات عالية من السكريات البسيطة بما في ذلك الفركتوز والسكروز والجلوكوز على الرغم من محتواها العالي من الكربوهيدرات، تعتبر الكيرسيتين والكاتشين والأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك مكونات نباتية قوية مضادة للأكسدة وغالبًا ما تكون وفيرة في التفاح.

5. الموز

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ، وهو إلكتروليت أساسي ضروري للتحكم في ضربات القلب وتقلص العضلات ، لذلك قم بإدراجها في قائمة فواكه الشتاء، يتطلب الحفاظ على التوازن الصحيح للماء في الخلايا البوتاسيوم أيضًا، بالإضافة إلى ذلك ، يوجد الدوبامين والكاتشين ، وهما من مضادات الأكسدة المفيدة الموجودة في النباتات ، بكثرة في الموز.

6. أناناس

الثمرة غنية بالمعادن والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسن الهضم، تساعد الفيتامينات والمعادن العديدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.