شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وجبات خفيفة معتمدة من خبراء التغذية للحوامل عند الشعور بالجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا وجدتِ نفسك تشعرين بالجوع أكثر من أي وقت مضى أثناء الحمل، فتأكدي أن هذا طبيعي تمامًا، يتطلب نمو الطفل الكثير من الطاقة الإضافية - التي تحصلين عليها من الطعام، ولكن عندما تندلع آلام الجوع ، من المهم الوصول إلى الوجبات الخفيفة التي توفر العناصر الغذائية التي تحتاجها للتعامل مع المتطلبات الإضافية لجسمك، كما تعزز العناصر الغذائية الصحيحة لنمو لصحي لطفلك، بحسب موقع "إنسايدر".

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي متوازن على تجنب أعراض الحمل الشائعة وغير السارة ، مثل الغثيان والإمساك.

وجبات خفيفة معتمدة من أخصائيى التغذية للحوامل

تنصح بيكا هاريس، أخصائية تغذية أمريكية، بممارسة الأكل الحدسي والاستماع إلى جسدك بدلاً من استهداف نطاق معين من السعرات الحرارية لوجباتك الخفيفة أثناء الحمل.

التركيز المفرط على قيمة السعرات الحرارية قد يصرفك عن إشارات الجوع والصحيح أن تأكلي عندما تشعرين بالجوع وأن تتحققي من نفسك كل 2-4 ساعات".

تشير الإرشادات الطبية الحالية إلى أن النساء الحوامل بحاجة، في المتوسط إلى حوالي 300 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

إليك بعض الوجبات الخفيفة التي وافق عليها أخصائيو التغذية أثناء الحمل:

1. حبة تفاح أو موز مقطعة إلى شرائح مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني.

2. 1 كوب زبادي يوناني عادي مع 12 كوب مانجو مقطعة وملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

3. نصف كوب من الجبن مع شرائح اليوسفي

4. 1 شريحة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع نصف أفوكادو ونصف كوب جرجير و 1 بيضة مسلوقة

5. كوب من دقيق الشوفان مغطى بنصف كوب من التوت الأزرق و 2 ملاعق كبيرة من اللوز المقشر

6. 1 كوب حمص محمص أو مقلي

7. 1/2 كوب حمص مع شريحة خبز الحبوب الكاملة أو نصف كوب جزر

8. 1 حصة من مقرمشات الحبوب الكاملة وجبن

9. رقائق البطاطا الحلوة المشوية أو المسلوقة

10. 3 تمرات محشوة ب 2 ملعقة كبيرة زبدة لوز

نصائح لتناول الوجبات الخفيفة

لا توجد قاعدة صارمة أو سريعة حول عدد المرات التي تتناول فيها وجبة خفيفة أثناء الحمل، لكن من المهم الاستماع إلى جسمك وتناول الطعام كلما شعرت بالجوع أو الخمول.

كما ينصح الخبراء بعدم ترك نفسك لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات دون تناول أي شيء.

إن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات يمكن أن يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم من التقلب الشديد على مدار اليوم ، مما قد يساعد في منع انخفاض الطاقة وزيادة الغثيان.

ابحثي عن الوجبات الخفيفة التي توفر مزيجًا من البروتين والألياف أو الدهون الصحية - هذه المجموعات تميل إلى أن تكون أكثر إشباعًا ، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.