شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لزيادة مستويات فيتامين د.. احرص على أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو أحد أهم المغذيات الدقيقة لعمل الجسم بشكل صحي وله فوائد صحية تتراوح بين قوة العظام والأسنان والعضلات، وأكثر من ذلك يمكن أن يظهر نقص فيتامين د بعدة طرق، مثل التعب وآلام الظهر وتساقط الشعر وبطء التئام الجروح وأعراض الاكتئاب، وبالتالي، من الضروري الحفاظ على مستويات فيتامين د لديك تحت السيطرة، في هذا التقرير نتعرف على طرق زيادة مستويات فيتامين د بسرعة فى جسمك، بحسب موقع "Health".

كيف ترفع مستويات فيتامين د بسرعة؟

فيتامين د ضروري لعمليات مختلفة في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك نمو العظام والتكلس ولكن في الآونة الأخيرة ، أصبح نقص فيتامين (د) مشكلة منتشرة بين الناس، ولا سيما بين كبار السن ومع ذلك ، يمكن أن نعزز مستويات فيتامين د بسرعة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة.

فيما يلي 5 نصائح لزيادة مستويات فيتامين د بسرعة:1. التعرض لأشعة الشمس

بينما تحتوي العديد من الأطعمة أيضًا على فيتامين د ، فإن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة طبيعية لرفع مستويات فيتامين د بسرعة عندما تتعرض لأشعة الشمس ، يبدأ جسمك في امتصاصه عبر جلدك، مما يساعد في العديد من العمليات الجسدية مثل التحكم في مستويات الكالسيوم، والحفاظ على عظام قوية، وامتلاك جهاز مناعة قوي.

2. تناول صفار البيض

بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى، يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين د ، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا ومناسبًا له. يمكن للنباتيين الذين يأكلون البيض ولكن يتجنبون السمك تضمينه في نظامهم الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، يعد البيض مصدرًا كبيرًا للبروتين ، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والعضلات. لذا ، أضف البيض إلى نظامك الغذائي اليومي.

3. أدخل عيش الغراب في نظامك الغذائي

الفطر هو المصدر الوحيد المعروف الطبيعي لفيتامين (د) وهو نباتي بطبيعته بعد غسل الفطر بالماء ، قد تفكر في تعريضه للشمس لمدة ساعة. سيؤدي ذلك إلى زيادة كمية فيتامين د بشكل كبير في الفطر.

إذا كنت تأكل الفطر مرة واحدة في الأسبوع ، فقد ترتفع مستويات فيتامين (د) لديك.

4. الأطعمة المدعمة

يعتبر فيتامين د من أقل الفيتامينات انتشارًا من حيث مصادر الغذاء. لموازنة ذلك ، هناك أطعمة مدعمة بمحتوى مغذي إضافي. وتشمل هذه المنتجات حليب البقر ، والحبوب ، وبدائل الألبان النباتية مثل حليب اللوز لذلك ، لزيادة مستويات فيتامين (د) بسرعة أضف الأطعمة المدعمة أيضًا.

5. المكملات

عادةً ما يتم إعطاء النساء الحوامل والرضع والنساء في سن اليأس والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مكملات فيتامين د ولكن إذا فشل كل شيء آخر ، بسبب نمط الحياة ، أو عدم إمكانية الوصول ، أو نقص التوافر ، فإن المكملات الغذائية للنقص هي الطريق الصحيح ، لأنه لا يُنصح بالتأكيد بترك مستويات فيتامين (د) منخفضة يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة أو مكملات فيتامين د ، حسب متطلباتك بعد استشارة طبيبك.