شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يساعدك على الشعور بالدفء وتعزيز المناعة في الجو الممطر والبارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع قدوم فصل الشتاء وتساقط الأمطار يجب تناول طعام ساخن وحار ولذيذ ليساعدنا على الشعور بالدفء، يمكن تحضير هذه الأطعمة الشهية في موسم الأمطار بشكل صحي أكثر من خلال تضمين الخضار والفواكه لمنع العدوى ولتقوية المناعة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب أن نتناولها في الجو الممطر والبارد، بحسب موقع "The fit way".

أنواع الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي خلال موسم البرد والأمطار-الفواكه:

يجب تضمين فواكه الشتاء مثل البرتقال واليوسفى في النظام الغذائي، تحتوي هذه الفواكه على كميات أكبر من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وسي والألياف ومضادات الأكسدة الأخرى.

-الخضار:

مثل قرع العسل والسبانخ والخبيزة والقلقاس هي تلك التي يجب إضافتها بكثرة إلى النظام الغذائي اليومي أثناء الطقس الممطر.

-السوائل:

تستهلك الكثير من الماء في صورة دافئة وكذلك الحساء والشوربة الطازجة هذه تساعد على ترطيب الجسم وهي مهمة جدًا لجهاز المناعة الحساء من الأطعمة التي يجب تناولها في موسم الأمطار لأنه سهل الهضم.

-التوابل:

الكركم والزنجبيل مطهران ومضادان للالتهابات ومُعززان للمناعة ويجب إضافتهما إلى الوصفات يستهدف هذا الطقس ويحافظ على الجسم سليمًا وصحيًا.

الحساء:

الحساء الساخن بالخضار أو الصافي يساعد على إبقاء الجسم بعيدًا عن الالتهابات والفيروسات ويدعم الدفء يجلب السعادة لأنه يتغلب على التوتر ويقدم العديد من الفوائد الصحية.

نصائح لنظام غذائي صحي لموسم الأمطار

إن انخفاض جهاز المناعة هو السبب في أن العدوى الشائعة المختلفة تجد طريقها إلى نظام الإنسان اتباع نظام غذائي صحي من أطعمة موسم الأمطار هو أفضل طريقة للحفاظ على الجسم بصحة جيدة ، ومن النصائح التالية:

-خفض محتوى الملح في النظام الغذائي للاحتفاظ وزيادة ضغط الدم في الجسم ومع ذلك ، فإن هذا يؤدي إلى مشاكل إضافية في موسم الأمطار ، وبالتالي فإن تجنب الملح هو أفضل طريقة أثناء الطقس الممطر.

-الأطعمة والمشروبات التي تخفض درجة حرارة الجسم مثل اللبن الرائب والبطيخ ستزيد من خطر التورم في الجسم وتجنب مثل هذه الأطعمة يساعد على تعافي الجسم من احتباس الماء.

-تساعد إضافة الثوم إلى الأطعمة على تحسين جهاز المناعة وهي ضرورية لإضافتها إلى النظام الغذائي.