شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على صحة الكبد.. أبرزها التركيز العالي والنشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد يعد أحد أهم الأعضاء في الجسم التي تعتمد على تنظيف الجسم وتطهيره، ولذا فالكبد يعد فلتر الجسم من السموم، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أبرز وأهم الأعراض التي تخبرك بصحة الكبد الجيدة.

- الذاكرة القوية:نعم فصحة الكبد الجيد تبدأ بصحة المخ، فالذاكرة القوية تعتمد علي صحة الكبد القوية، فإذا كنت تعاني من النسيان وتشتت الانتباه فهذا دليل على أن الكبد بصحة غير جيدة، ولكن العكس في صحة الكبد التي تساهم بشكل كبير الحفاظ علي صحة الكبد، فصحة الكبد الجيدة تبداء بذاكرة قوية. - الشعور بالنشاط والحيوية: في حالة تعرض الكبد لبعض المضاعفات يتأثر بشكل سلبي، فيؤدي إلي ذلك الشعور انخفاض الطاقة في الجسم، وعدم القدرة على القيام بأي نشاط، والخمول الدائم، والتعب والإرهاق، ولكن في حالة الشعور بالنشاط والحيوية، فهذا علامة على أن الكبد بصحة جيدة. - ثبات الوزن: في حالة زيادة أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ فهذا يعد دليل علي وجود مشكلة ما في الكبد، فثبات الوزن يعد علامة صحة الكبد الجيدة. - الحفاظ علي لون البشرة والعين والبول وتجنب إصفرارها: اصفرار الجلد وبياض العين وتحول البول إلي اللون الأصفرار يعد من الأعراض التي تؤدي إلي مشاكل في الكبد ، ولكن الحفاظ علي صحة الكبد وتعد الحفاظ على اللون البشرة والجلد والبول. - توازن الشهية:تناول الطعام بشكل طبيعي يعد علامة على سلامة الكبد، لأن فقدان الشهية من أولى الأعراض التي قد تظهر عند إصابته بالأمراض.