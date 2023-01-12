شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الكحة الشديدة.. لو عندك نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة، فقد تكون الكحة أحد الأعراض الأساسية التى تعوقك عن ممارسة حياتك اليومية، لذا يجب معرفة طرق التعامل معها بشكل صحيح، وأبرز الطرق التى تساهم فى علاجها بشكل جيد وسريع، وفقا لموقع everdayhealth.

- تناول الدواء الطارد للبلغم يعمل على تخفيف إفرازات الجهاز التنفسى فى مجرى الهواء، وتجعلك قادرا على التنفس بشكل طبيعى بسبب قدرتها على إخراج المخاط الزائد.

- تناول المشروبات الدافئة وقم بتحليتها بالعسل، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير فى تهدئة الحلق، وتقلل من حدة الالتهاب بسبب السعال، وتساعد على تفكيك المخاط وإذابته.

- الأدوية والعلاجات الاستحلابية، تعزز هذه العلاجات من إفراز اللعاب وتوفير الرطوبة التى يحتاجها الحلق لتخفيف السعال الجاف.

- أدوية السعال قبل النوم التى فى الغالب تحتوى على مضادات الهيستامين، التى تجعل المخاط أقل سمكا وتسهل إزالته من الشعب الهوائية، حتى يستطيع الشخص النوم بشكل جيد.

- الغرغرة بالماء والملح من الحيل الجيدة التى تقلل من حدة الكحة، لأنها تهدئ تهيج الحلق، وتخفف من المخاط السميك المسبب للإصابة بالمهيجات فى الحلق.