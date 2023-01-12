لبشرة أصغر بـ 10 سنوات .. احمي نفسك من علامات الشيخوخة بهذه الأطعمة 

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن بدأت تظهر عليهن علامات الشيخوخة مبكراً يجب الانتباه إلى نظامك الغذائي فيمكن لعاداتك الغذائية أن تكون سبباً في ظهور علامات الشيخوخة، فتعد بشرتك هي أول عضو في الجسم تظهر عليه علامات الشيخوخة. ويمكن لتناول بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أن تظهر بشرتك أصغر بسنوات وتحارب علامات الشيخوخة، إليك أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة.

1. البابايا

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تعد غنية بإنزيم Papain، وهو إنزيم مفيد لبشرتك يفضل إدخاله في روتين العناية بها نظرًا لفوائده المضادة للشيخوخة وغناه بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين التي قد تحمي من علامات الشيخوخة الظاهرة.

2. الرمان

يحتوي الرمان أيضًا على مركب يسمى Punicalagins، وهو يساعد في الحفاظ على الكولاجين وإبطاء علامات الشيخوخة.

3. الخضروات الورقية الخضراء

يزيد الكلوروفيل الموجود في الخضروات الورقية الخضراء من الكولاجين في الجلد، مما يساهم في مكافحة الشيخوخة.

4. الزبادي

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يحتوي الزبادي على البروبيوتيك التي تساعد في تعزيز البكتيريا الجيدة في أمعائك، كما يساعد حمض اللاكتيك في الزبادي على تقليل الخطوط الدقيقة عن طريق تقليص وشد المسام. وهو غني في الوقت نفسه بالريبوفلافين أو فيتامين ب 12، ويحافظ الزبادي على توهج البشرة وترطيبها مع المساعدة في تجديد الخلايا ونموها.

5. الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من اللايكوبين الذي يساعد الجلد على مقاومة أضرار أشعة الشمس، كما أنها مصدر ممتاز لفيتامين ج الذي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين.

6. الفلفل الأحمر والبروكلي

الفلفل الأحمر غني بمضادات الأكسدة والكاروتينات وفيتامين سي، وهو مفيد لإنتاج الكولاجين وله خصائص مضادة للالتهابات ويحمي البشرة من التلوث.

أما البروكلي فهو غني بفيتامين c وفيتامين ك وحمض الفوليك واللوتين والكالسيوم هو قوة مضادة للالتهابات.

الصورة من موقع AdobeStock

7. اللوز والشاي الأخضر

اللوز غني بفيتامين E، الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد، والحفاظ على رطوبة الجلد، وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم والحفاظ على مظهر الشباب الطبيعي للبشرة. هذا هو السبب في أنه عنصر شائع في العديد من منتجات التجميل في السوق.

الصورة من موقع AdobeStock

6 .الأفوكادو

يعد الأفوكادو غنياً بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A و D و E ، والدهون الجيدة.

7 .زيت الزيتون

زيت الزيتون عبارة عن أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، والتي قد تلعب دورًا في تعزيز الشباب، ومحاربة الجذور الحرة الضارة.

الصورة من موقع unsplash

8 . عين الجمل

يعمل الجوز على زيادة إنتاج الكولاجين؛ لأنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تحسين مرونة الجلد، ومنع الترهل.

المصدر : موقع بولد سكاي

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