شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخضار المطهى على البخار لصحتك.. منها تسهيل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الخضراوات كل ما يحتاجه جسمك من فيتامينات ومعادن، ما يحسن صحتك ويعالج مشاكلك الصحية سواء كانت مشكلة متعلقة بالرؤية أو الرغبة فى الحصول على بشرة نضرة أو رحلة إنقاص الوزن.

ووفقاً للخبراء فإن طهى الخضار على البخار هو أفضل طريقة للحفاظ على العناصر الغذائية الموجودة بها، وهناك العديد من الفوائد للخضراوات المطبوخة على البخار نتعرف عليها فة هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

وفقًا لمجلة Zheijang University Science فى الصين تم إجراء دراسة على العناصر الغذائية ومركبات البروكلى المعززة للصحة أظهرت النتائج أن جميع طرق الطهى ماعدا التبخير تسببت فى فقد معنوى لفيتامين C والكلوروفيل.

وكان هناك انخفاض كبير فى إجمالى البروتينات الذائبة، وكذلك السكريات القابلة للذوبان أيضًا هذا يدل بوضوح على أن طهى الخضار على البخار، وخاصة البروكلى أفضل بكثير للصحة.

فوائد الخضار المطهى على البخار1. طريقة طهى أسرع

يعد طهي الخضار على البخار طريقة طهى أكثر أمانًا وسرعة مقارنة بطرق الطهى الأخرى، ويعتبر الطعام المقلى مضرًا لأن معظم العناصر الغذائية تضيع عند طهي الطعام في الكثير من الزيت، ويستغرق طهي الخضار على البخار بضع دقائق فقط.

2. طهي الخضار على البخار يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية

يحافظ طهي الخضار على البخار على معظم العناصر الغذائية مثل النياسين وبيتا كاروتين وحمض البانتوثنيك وكذلك فيتامين ج، الموجودة في الخضراوات نظرًا لأنها قابلة للذوبان في الماء، فإن البخار يساعد على ترشيحها في الماء وامتصاصها.

3. الخضار المطبوخ على البخار يسهل عملية الهضم

يصبح الهضم أسهل، خاصة في بعض الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط، كما أن طهي الخضار على البخار يجعل الخضروات طرية ، لذلك لا يستغرق هضم الطعام وقتًا طويلاً.

4. طهي الخضار على البخار يحافظ على لون الخضار وملمسه

عندما تبخر الخضار بشكل مثالي، يظل اللون والملمس لكن التبخير المفرط سيؤدى إلى ترشيح اللون.

الخضار المطبوخ على البخار يعزز فيتامين سي ويجعل الهضم أكثر أمانًا بنسبة 100%، مقارنة بتناوله نيئ، خلاف ذلك يمكن أن يسبب الكثير من انتفاخ البطن.