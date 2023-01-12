شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر هتقوى مناعتك فى الشتاء أبرزها الفراولة والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس، ففصل الشتاء بمثابة موسم انتقال العدوى، لذا يجب الاهتمام بالمناعة، وتقويتها للحد من الإصابة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth أبرز وأهم العصائر الطبيعية التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، والحد من التعرض والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، ومنها..





- عصير البرتقال بالجزريعد مزيجا رائع لحماية الجسم من الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكترية، ومحاربة الالتهابات، وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فالبرتقال يحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، والجزر يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا تناولهما يعد ضروريا لتحسين عمل جهاز المناعة، وأيضا هذا المشروب غنى بفيتامين ب يساهم تقوية الجهاز المناعي وإنتاج الأجسام المضادة.





- عصير الطماطميعتبر من المشروبات الغنية بفيتامين ب، والذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى، كما أنه غني بالماغنيسيوم المضاد للالتهابات، لذا تناوله يعد خيارا رائع للمساهمة في الحفاظ علي صحة الإنسان، وتقوية المناعة والحد من الإصابة بنزلات البرد.





- عصير الفراولةيعد أحد المصادر الطبيعية الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة المهمة للجسم، والذي يحمي الجسم من الأمراض المعدية عن طريق تقوية المناعة، ولذا عليك تناوله بشكل دائم خلال فصل الشتاء، للحصول علي فوائدها الكثيرة التي يحتاجها الجسم.