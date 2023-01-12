شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي النباتي مقابل غير النباتي.. أيهما أفضل لخسارة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد عدد المشاهير والرياضيين الذين يتحولون إلى نباتيين، أصبح من المقبول الآن على نطاق واسع أن النظام النباتي هو أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن، يدعي الرياضيون الذين تحولوا مؤخرًا إلى نظام غذائي نباتي أنهم فقدوا بضعة أرطال ، مما ساعدهم على تحسين قوتهم وقدرتهم على التحمل.

ومع ذلك، فإن أفضل الأنظمة الغذائية المعروفة مثل حمية الكيتو، تدور حول مصادر غير نباتية ، مع عدد قليل من الخيارات النباتية للاختيار من بينها، مع وضع ذلك في الاعتبار، إذا لم تكن متأكدًا من النظام الغذائي الذي يجب تجربته، فلنبدأ بتحديد مفتاح فقدان الوزن.

متى تفقد الوزن؟

مفتاح خسارة الوزن ليس البروتين أو الكربوهيدرات أو حبوب إنقاص الدهون، بل السعرات الحرارية، يعتمد فقدان الوزن على الصيغة البسيطة المتمثلة في استهلاك سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية التي تحافظ عليها أو البقاء في حالة نقص في السعرات الحرارية.

لذا، مهما كان النظام الغذائي الذي تتبعه ، يجب أن يكون منخفض السعرات الحرارية ؛ خلاف ذلك ، اتباع نظام غذائي لا معنى له.

أيهما أفضل النظام الغذائى النباتي أم غير النباتي حمية نباتية

وفقا لموقع " onlymyhealth "، لطالما كان يُنظر إلى النظام الغذائي النباتي على أنه أقل جودة نظرًا لمحتواه المنخفض من البروتين وملف الأحماض الأمينية المحدودة، يواجه النباتيون صعوبة في اكتساب البروتين بسبب قلة مصادر البروتين الخالية من الدهون أو عدم وجودها على الإطلاق.

من ناحية أخرى، يجب مراعاة البروتين فقط إذا كان هدفك هو بناء العضلات، ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على اللياقة البدنية، فيمكنك القيام بذلك بأن تكون نباتيًا؛ كل ما عليك فعله هو الحفاظ على نقص في السعرات الحرارية، يمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق التحكم في حجم الجزء.

نظام غذائي غير نباتي

يُقترح أنه إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فعليك زيادة تناول البروتين وتقليل الكربوهيدرات واستهلاك الدهون بشكل معتدل، من ناحية أخرى ، تتمتع الأنظمة الغذائية غير النباتية بكل هذه الخصائص، فهو غني بالبروتين وقليل الكربوهيدرات ومرتفع بالدهون الصحية.

ومع ذلك ، يحتوي جرام واحد من الكربوهيدرات على 4 سعرات حرارية ، ويحتوي 1 جرام من البروتين أيضًا على 4 سعرات حرارية ، لكن جرامًا واحدًا من الدهون يحتوي على 9 سعرات حرارية، كما تحتوي معظم مصادر البروتينات الخالية من الدهون على نسبة عالية من الدهون ، مما يزيد من كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ؛ هذا هو السبب في أن لاعبي كمال الأجسام ضخمون لأنهم يأكلون الكثير من الدجاج والبيض.

ما الذي يجب عليك اعتماده

خسارة الوزن لعبة طويلة الأمد تعتمد على ثلاثة عوامل: النظام الغذائي والتمارين الرياضية والنوم، علاوة على ذلك، فإن فقدان الوزن يتطلب الاتساق؛ يجب أن تأكل نفس الأطعمة مرارًا وتكرارًا، لذلك، بدلاً من اختيار نظام غذائي لأنه يُصنف على أنه الأفضل لفقدان الوزن، اختر نظامًا تعتقد أنه يمكنك الالتزام به على المدى الطويل.

لا يوجد نظام غذائي واحد هو الأفضل لأي شخص؛ إذا كنت نباتيًا لفترة من الوقت وتشعر بصحة جيدة جسديًا وعقليًا، فالتزم به وتمرن فقط على التحكم في جزء منه، وبالمثل، إذا كنت تستمتع بتناول اللحوم ، فلا داعي للتغيير لمجرد أن شخصًا آخر فعل ذلك.

علاوة على ذلك ، قد يؤدي تغيير نظامك الغذائي إلى تغيير وزنك على نطاق واسع ، ولكن ماذا لو كنت غير سعيد أو كسول دائمًا؟ تذكر أن الوزن ليس معيارًا لتحديد مستوى اللياقة البدنية. لذلك ، التزم بما كنت تأكله لفترة من الوقت ، ولكن حسِّن نمط حياتك بالحصول على قسط كافٍ من النوم والبقاء رطبًا وممارسة الرياضة بانتظام.