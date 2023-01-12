هل إعطاء الأطفال لقاح كورونا بعد إصابتهم بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة آمن؟

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القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة أجريت على الأطفال والمراهقين الذين تلقوا لقاح كورونا بعد متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة، إنه لا توجد تقارير عن حدوث مضاعفات خطيرة بما في ذلك التهاب عضلة القلب .

وعانى حوالي نصف المشاركين من ردود فعل خفيفة ونموذجية ، بما في ذلك وجع الذراع والتعب، و توضح الدراسة أنه من الآمن الحصول على لقاح بعد الإصابة بمتلازمة الالتهاب، ونشرت النتائج في JAMA Network Open .

فتساعد الدراسة في الكشف إذا كان لقاح كوفيد 19 يمكن أن يزيد من مخاطر المشاكل الصحية لدى الشباب الذين لديهم MIS-C الالتهاب؟

أوضح التقرير أن متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة تعد حالة غير مفهومة جيدًا تصيب 1 من بين 3000 إلى 4000 طفل ومراهق مصاب بـكورونا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

ويحدث بعد أسابيع قليلة من الإصابة بعدوى كوفيد 19، ويمكن أن يؤدي إلى فشل الأعضاء، و يمكن أن تتراوح الأعراض من آلام المعدة والحمى والطفح الجلدي إلى التهاب عضلة القلب ، وهي حالة خطيرة تسمى التهاب عضلة القلب.

فالأسباب الدقيقة لـ MIS-C غير معروفة ، ولكن يمكن إعطاء الأدوية لتقليل الالتهاب الذي يمكن أن يتلف الأعضاء.

وتضمنت الدراسة 22 مركزًا طبيًا (21 في الولايات المتحدة وواحدًا في كندا) المشاركة في الدراسة وللنتائج طويلة الأجل بعد متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال ، و تم تسجيل 385 مريضًا تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات أو أكثر مع MIS-Cالالتهاب سابق كانوا مؤهلين للحصول على لقاح كورونا.

ومن هذه المجموعة ، تلقى 185 (48.1٪) جرعة لقاح واحدة على الأقل، و كان متوسط ​​العمر 12.2 سنة وكان 73.5٪ من الذكور، وكان المشاركون متنوعين عرقياً - 24.3٪ كانوا من السود و 31.9٪ من أصل لاتيني و 28.6٪ من البيض، كان متوسط ​​طول الفترة من تشخيص MIS-C إلى جرعة اللقاح الأولى تسعة أشهر.

ومن بين أولئك الذين تلقوا لقاح COVID بعد MIS-C ، حدثت ردود فعل سلبية خفيفة - معظمها ألم في الذراع وإرهاق - في 49 ٪ منهم ، على غرار عامة السكان. وقال الباحثون إنه لم ترد تقارير عن حدوث مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك التهاب عضلة القلب أو تكرار الإصابة بمرض MIS-C.

وقال الدكتور ماثيو أستاذ مساعد في طب الأطفال بجامعة بنسلفانيا ، كما عملت أودري ديون ، طبيبة أمراض القلب للأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال وأستاذ مساعد في طب الأطفال في كلية الطب بجامعة هارفارد ، بوسطن ، أيضًا كقائد مشارك للدراسة، عالج الباحثون بشكل روتيني الأطفال الذين يعانون من MIS-C طوال الوباء.

وأضاف ديون أن النتائج تدعم توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن المرضى الذين لديهم تاريخ مع MIS-C يتلقون لقاح COVID بعد 90 يومًا على الأقل من التشخيص وأنه من الآمن القيام بذلك.

قال غاري إتش غيبونز ، دكتوراه في الطب ، مدير المعهد القومي للقلب والرئة والدم، أنه حتى الآن ، تم تشخيص أكثر من 9000 مريض بمرض MIS-C في الولايات المتحدة ، وتوفي 74 منهم ، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض . ومع ذلك ، يبدو أن المرض آخذ في الانخفاض ، وفقًا لدراسات أخرى.

وقال ديون: "جزء كبير من هذا الانخفاض هو أن لقاح كورونا كان وقائيًا ضد هذه الحالة النادرة لدى أولئك الذين تلقوها".

في حين أن العديد من المرضى الذين يعانون من MIS-C يتعافون سريريًا بالكامل ، فإن بعض الدراسات تشير إلى استمرار الأعراض المزمنة بعد MIS-C ، وهذا هو السبب في أن دراسات النتائج طويلة الأجل ستكون مفيدة ، كما قال الباحثون. تعد دراسة MUSIC جزءًا من جهد بحثي تعاوني من المعاهد الوطنية للصحة يسمى CARING for Children with COVID ، والذي يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تأثير كورونا على الأطفال ، الذين يمثلون ما يقرب من 13 ٪ من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة.