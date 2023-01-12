شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصيام لفترات قصيرة يقلل أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التصلب المتعدد (MS) ، هو حالة يهاجم جهاز المناعة لدى الشخص الغطاء الواقي الذي يحيط بأعصاب الدماغ والحبل الشوكي، مما يؤثر على الجهاز العصبى المركزى، و تشير الدراسات إلى أن عدم تناول الطعام لفترات قصيرة قد يعيد توازن الميكروبيوم ويقلل من عدد الخلايا المناعية المدمرة المنتشرة في الدم، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أعراض التصلب المتعدد

ألم مزمن

إعياء

مشاكل في الرؤية

قضايا التوازن والتنسيق

رعشة أو خدر أو حرقان أو وخز

صعوبة التفكير بوضوح

عادة ما تظهر الأعراض وتختفي على مر السنين،يصيب التصلب المتعدد 2.5 مليون شخص حول العالم وهو أكثر شيوعًا عند النساء، لا يوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن الدواء يمكن أن يؤخر تطور المرض ويقلل من شدة وتواتر الانتكاسات، تظهر الدراسات الحديثة أن الصيام قد يكون ممارسة مفيدة للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد.

الصيام والتصلب المتعدد

تجري الأبحاث لمعرفة كيف يمكن للصيام أن يساعد في تقليل شدة أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد.

في دراسات الفئران ، وجد أن خلايا مناعية معينة ، تسمى الخلايا التائية ، تعبر الحاجز الدموي الدماغي حيث تسبب التهابًا في الجهاز العصبي المركزي، من الممكن أن يقلل الصيام من عدد الخلايا المناعية المسببة للالتهاب.

تشير أبحاث أخرى إلى أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد لديهم اختلافات في ميكروبيوم الأمعاء ، وهي البكتيريا الطبيعية التي تعيش في أمعائنا، قد يؤدي الصيام قصير المدى إلى إعادة توازن الميكروبيوم ، مما قد يكون له تأثير على استجابة الجسم المناعية.

أظهرت الدراسات أن الصيام قصير الأمد (حوالي 19 ساعة) يقلل من عدد الخلايا الوحيدة ، وهي خلية دم بيضاء تهاجم عن طريق الخطأ الجسم لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، أدى ذلك إلى تقليل الالتهاب .